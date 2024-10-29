COP29 Operating Company подписала Меморандум о сотрудничестве с «Yashil Enerji Electric Station»
Зеленая энергия для стадиона COP29 и освобожденных территорий
Азербайджанская операционная компания COP29 совместно с партнерами продвигает инициативы в области зеленой энергетики для обеспечения электроэнергией Бакинского олимпийского стадиона, где пройдет предстоящий климатический саммит COP29, а также для содействия устойчивому развитию в регионах Азербайджана.
На пресс-конференции в Баку Аян Наджаф, член Координационного совета компании COP29 Operating Company, объявил, что генераторы электроэнергии на Олимпийском стадионе будут использовать топливо на основе гидратированного растительного масла (HVO). «Впервые топливо HVO будет использоваться для электроснабжения места проведения климатического саммита ООН, что создаст возможный прецедент для будущих международных форумов. Эта инициатива подчеркивает приверженность Азербайджана защите окружающей среды и использованию альтернативной энергии», — заявил Наджаф.
В поддержку этого обязательства COP29 Operating Company подписала сегодня Меморандум о сотрудничестве с «Yashil Enerji Electric Station», зеленой энергетической фирмой со штаб-квартирой в Лачине. Меморандум подписали Хикмет Мустафаев, глава офиса COP29, и Эмиль Ибадов, представитель Yashil Enerji, которая управляет зелеными энергетическими проектами в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Ибадов подчеркнул, что на освобожденных территориях, обозначенных как зеленые энергетические зоны, строятся 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 МВт. «Карабах и Восточный Зангезур могут полностью удовлетворить свои потребности в энергии за счет возобновляемых источников, таких как вода, ветер и солнце. В конечном итоге любые излишки можно будет экспортировать», — сказал Ибадов, отметив, что инициатива высвобождает природный газ для других целей, экономя 160 миллионов кубометров газа в этом году и сокращая углеродный след на 330 000 тонн.
В рамках смежного развития Кабинет министров Азербайджана выделил 229 гектаров государственных земель в Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, для солнечной электростанции мощностью 100 МВт, которая будет построена в два этапа по 50 МВт каждый. Азербайджан намерен к 2030 году получать 35% электроэнергии из возобновляемых источников, по сравнению с нынешними 20%, включая гидроэлектроэнергию.
-
-
- Сложный вопрос
- 29 октябрь 2024 19:49
Экономика
-
- 30 октябрь 2024, 14:58
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), запущенная 30 октября 2017 года, отмечает свою седьмую годовщину, демонстрируя устойчивый рост грузоперевозок. По данным Азербайджанских железных дорог (ADY), БТК, жизненно важное звено в Среднем коридоре, увеличила свою годовую грузоподъемность с 1 миллиона тонн в начале до 5 миллионов тонн после модернизации, завершенной в мае этого года.
-
- 30 октябрь 2024, 14:49
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров объявил в социальной сети X, что сессия высокого уровня Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT) запланирована на 14 ноября в ходе COP29.
-
- 30 октябрь 2024, 14:18
Гюльнар Мамедова (псевдоним), которая страдает астмой в Баку уже семь лет, говорит, что лето в последние годы становится все более сложным. По ее словам, сильная жара в сочетании с высокой влажностью летом негативно влияет на ее здоровье: «Лето в Баку было жарче, чем в предыдущие годы. Влажность невыносимая, поэтому я стараюсь уезжать в деревню. Но аренда жилья в регионах, даже на месяц летом, обходится довольно дорого».
-
- 30 октябрь 2024, 14:18
Турция увеличила импорт российской нефти марки Urals до 7,41 млн баррелей в октябре с 5,15 млн баррелей в сентябре, что обусловлено недавним перезапуском НПЗ STAR после масштабной плановой реконструкции, свидетельствуют данные LSEG, на которые ссылается Turan.
Написать отзыв