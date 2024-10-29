Зеленая энергия для стадиона COP29 и освобожденных территорий

Азербайджанская операционная компания COP29 совместно с партнерами продвигает инициативы в области зеленой энергетики для обеспечения электроэнергией Бакинского олимпийского стадиона, где пройдет предстоящий климатический саммит COP29, а также для содействия устойчивому развитию в регионах Азербайджана.

На пресс-конференции в Баку Аян Наджаф, член Координационного совета компании COP29 Operating Company, объявил, что генераторы электроэнергии на Олимпийском стадионе будут использовать топливо на основе гидратированного растительного масла (HVO). «Впервые топливо HVO будет использоваться для электроснабжения места проведения климатического саммита ООН, что создаст возможный прецедент для будущих международных форумов. Эта инициатива подчеркивает приверженность Азербайджана защите окружающей среды и использованию альтернативной энергии», — заявил Наджаф.

В поддержку этого обязательства COP29 Operating Company подписала сегодня Меморандум о сотрудничестве с «Yashil Enerji Electric Station», зеленой энергетической фирмой со штаб-квартирой в Лачине. Меморандум подписали Хикмет Мустафаев, глава офиса COP29, и Эмиль Ибадов, представитель Yashil Enerji, которая управляет зелеными энергетическими проектами в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Ибадов подчеркнул, что на освобожденных территориях, обозначенных как зеленые энергетические зоны, строятся 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 МВт. «Карабах и Восточный Зангезур могут полностью удовлетворить свои потребности в энергии за счет возобновляемых источников, таких как вода, ветер и солнце. В конечном итоге любые излишки можно будет экспортировать», — сказал Ибадов, отметив, что инициатива высвобождает природный газ для других целей, экономя 160 миллионов кубометров газа в этом году и сокращая углеродный след на 330 000 тонн.

В рамках смежного развития Кабинет министров Азербайджана выделил 229 гектаров государственных земель в Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, для солнечной электростанции мощностью 100 МВт, которая будет построена в два этапа по 50 МВт каждый. Азербайджан намерен к 2030 году получать 35% электроэнергии из возобновляемых источников, по сравнению с нынешними 20%, включая гидроэлектроэнергию.