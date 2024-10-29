О послании встречи Алиева и Пашиняна на саммите БРИКС для обеих стран...

О послании встречи Алиева и Пашиняна на саммите БРИКС для обеих стран...

24 октября в Казани (Россия) состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе 16-го саммита БРИКС.

На встрече оба лидера обсудили продвижение двусторонней мирной повестки дня, включая мирное соглашение, делимитацию и демаркацию границ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Министрам иностранных дел двух стран было поручено продолжить двусторонние переговоры для ускорения заключения и подписания мирного соглашения и установления дипломатических отношений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сидел на саммите рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и в ходе заседания они беседовали около часа.

Политический аналитик Зардушт Ализаде поделился этими подробностями в программе «Сложный вопрос», которую вел Камран Махмудов. По словам Ализаде, видеокадры с саммита показали, что два лидера сидят рядом, спокойно и без каких-либо признаков напряженности или враждебности ведут беседу. Их жесты и выражения лиц свидетельствовали о мирном и конструктивном диалоге по азербайджано-армянским отношениям, что указывает на потенциал для достижения консенсуса. В результате этого взаимодействия были приглашены и даны конкретные поручения министрам иностранных дел обеих стран.

Ализаде отметил, что предыдущие контакты лидеров Азербайджана и Армении с 2019 по 2024 годы проходили в крайне напряженной обстановке.

По мнению эксперта, отсутствие враждебности во время общения Ильхама Алиева и Никола Пашиняна является позитивным знаком и посылает сигнал народам как Азербайджана, так и Армении о том, что конфликт остался в прошлом.

Ализаде выразил оптимизм в отношении того, что народы обеих стран сообща отойдут от военного мышления. Более того, он считает, что будет достигнуто соглашение об открытии коммуникаций, и предполагает, что азербайджанские строители могут построить железную дорогу через Зангезур.