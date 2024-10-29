Азербайджанец арестован за фальсификацию выборов на избирательном участке в Марнеули
По словам Шалвы Папуашвили, члена политического совета партии «Грузинская мечта» и председателя парламента, грузинские правоохранительные органы задержали в Марнеули этнического азербайджанца, который привлек международное внимание благодаря вирусному видео, на котором видно, как он засовывает пачку бюллетеней в урну для голосования.
Задержанный Ровшан Искендеров является заместителем председателя местного муниципалитета и членом правящей партии «Грузинская мечта». Ведется расследование, по результатам которого полиция примет решение о дальнейшей судьбе Искендерова.
По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия победила на выборах, набрав 54% голосов. Однако президент Грузии и оппозиционные партии объявили парламентские выборы 26 октября незаконными и мошенническими. Среди представленных доказательств наиболее известным является видео с избирательного участка № 69 в населенном азербайджанцами Марнеули, где Искендеров в присутствии других должностных лиц избирательной комиссии бросает в урну пачку бюллетеней.
Инцидент был заснят на видео наблюдателем из миссии «Мой голос», который впоследствии подвергся физическому насилию и был выдворен с избирательного участка. Бывший государственный защитник Нино Ломджария позже поделился видеозаписью в Интернете, что усилило видимость инцидента.
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