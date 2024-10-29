Ахсан Нурузаде приговорен к 2 месяцам административного ареста (обновлено)

Суд приговорил Ахсана Нурузаде к 2 месяцам административного ареста, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.

При этом, двое суток были вычтены с учетом проведенного времени под стражей.

Согласно решению суда, по окончанию срока ареста Нурузаде должен быть отправлен на принудительное лечение от наркомании.

Суд не учел, что у него на попечении двое детей после кончины супруги, и то, что у него тяжело больное сердце.

По словам адвоката, Нурузаде категорически отверг обвинение в употреблении наркотиков и указал на фальсификацию заключения наркологической экспертизы. Он сказал, что если апелляционный суд не отменит это решение, он объявит голодовку.

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Религиозный активист обвиняется в употреблении наркотиков

Активист Движения «Мусульманское единство» Ахсан Нурузаде 29 октября, во второй половине дня ьыл доставлен в Наримановский районный суд Баку, сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев.

Он привлечен к административной ответственности по статье 206 Кодекса об административных проступках ("Незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления").

Эта статья предусматривает штраф от 300 до 400 манатов (180-240 долларов) либо до двух месяцев ареста, пояснил адвокат.

Нурузаде был задержан лицами в штатском еще 26 октября. Однако официально органы полиции подтвердили задержание только 28 октября.

Сегодня Нурузаде был доставлен в наркологическую экспертизу.

Получить комментарии в МВД не удалось.

*B 2017 году Нурузаде дважды подвергался арестам в административном порядке, а в октябре того же года ему предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков и осудили на 7 лет лишения свободы. Правозащитные организации признали его политзаключенным.