Партия Классического Народного Фронта призвала освободить журналистов и активистов до COP29
Партия Классического Народного Фронта призвала освободить журналистов и активистов до COP29
В преддверии COP29 партия Классического Народного фронта призвали власти Азербайджана освободить из тюрем критиков власти – журналистов и общественных активистов.
«В последние годы арест известных общественно-политических деятелей, экспертов и представителей СМИ, отличавшихся критической позицией вызывает в обществе немало вопросов.
Содержание молодых девушек в тюрьме не соответствует национальной и религиозной традиции азербайджанского народа. В этот сложный период властям Азербайджана важно принять меры примирения со своими гражданам, имеющими отличное мировоззрение и мнение», - говорится в заявлении.
«Принимая во внимание, что находящиеся в заключении общественные активисты и представителей СМИ имеют серьезные проблемы со здоровьем, что это используется против азербайджанского государства на международном уровне, а также то, что они не представляют угроз государственности в какой-либо форме, мы предлагаем срочно освободить их до начала COP29», - говорится в заявлении.
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1 отзыв
Ruslan
2024-10-29
То что творится в стране это катастрофа базар Партия народного фронта еще не поняла с кем имеет дела по ту сторону не политики политики уже нет власть имущие прибрали всю страну что хотят то и делают жалости не надо ждать тут уже другой разговор...Им на верху ненужны проблемы будьте тише не мешайте грабить страну...