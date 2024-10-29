Партия  Классического Народного Фронта призвала освободить журналистов и активистов до COP29

В преддверии COP29 партия Классического Народного фронта призвали власти Азербайджана освободить из тюрем критиков власти – журналистов и общественных активистов.

«В последние годы арест известных общественно-политических деятелей, экспертов и представителей СМИ, отличавшихся критической позицией вызывает в обществе немало вопросов.

Содержание молодых девушек в тюрьме не соответствует национальной и религиозной традиции азербайджанского народа. В этот сложный период властям Азербайджана важно принять меры примирения со своими гражданам, имеющими отличное мировоззрение и мнение», - говорится в заявлении.

«Принимая во внимание, что находящиеся в заключении общественные активисты и представителей СМИ имеют серьезные проблемы со здоровьем, что это используется против азербайджанского государства на международном уровне, а также то, что они не представляют угроз государственности в какой-либо форме, мы предлагаем срочно освободить их до начала COP29», - говорится в заявлении.