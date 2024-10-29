  • contact.az Contact
  • Баку
  • Patchy rain nearby14.60 C
  • Среда, 30 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
Хамени

Хамени

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Соцсеть X лишила аятоллу Хамени подписчиков на азербайджанском языке

В соцсети «Х»  был заблокирован аккаунт духовного лиденра Ирана аятоллы Али Хаменеи на азербайджанском языке (@az_Khamenei). Некоторое время спустя страница была разблокирована, однако все подписчики были удалены. На сегодня их только три.

На персоязычной странице Хамени 1,3 млн подписчиков.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей