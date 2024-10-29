Соцсеть X лишила аятоллу Хамени подписчиков на азербайджанском языке

В соцсети «Х» был заблокирован аккаунт духовного лиденра Ирана аятоллы Али Хаменеи на азербайджанском языке (@az_Khamenei). Некоторое время спустя страница была разблокирована, однако все подписчики были удалены. На сегодня их только три.

На персоязычной странице Хамени 1,3 млн подписчиков.