В Хачмазе от отравления грибами умерли две женщины

В Хачмазе от отравления грибами умерли две женщины

Две женщины умерли от отравления грибами в Хачмазском районе, что в 200 км к северу от Баку.

Как сообщил заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра (КТМ) Азер Магсудов, погибшим было 46 и 41 год.

По его словам, женщины употребили в пищу несъедобные грибы, которые сами и собрали в лесу близ села Сеидли Хачмазского района. Женщины были госпитализированы, после ухудшения их состояния, они были отправлены в Клинический медицинский центр в Баку. Одна из отравленных Илаха Байрамова скончалась по дороге, а Гюнель Абдуллаева в больнице.