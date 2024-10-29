Жозеп Боррель
Заявление Еврокомиссии и Верховного представителя Жозепа Борреля о парламентских выборах в Грузии
ЕС внимательно следит за событиями, предшествовавшими парламентским выборам. За последние месяцы народ Грузии продемонстрировал свою приверженность демократическим ценностям и пути своей страны в ЕС.
Согласно предварительным выводам и заключениям Международной миссии по наблюдению за выборами во главе с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, «день выборов в целом был процедурно хорошо организован, но был отмечен напряженной обстановкой, с частыми нарушениями тайны голосования и процедурными несоответствиями, запугиванием и давлением на избирателей. Все это негативно повлияло на доверие общественности к процессу выборов.
Сообщения о давлении на избирателей, особенно на сотрудников государственного сектора, имели широкое распространение.
Более того, наблюдатели за выборами сообщают о неравных равных условиях, атмосфере поляризации и влияния недавних законодательных поправок на избирательный процесс.
Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию нарушений на выборах, которые должны быть устранены.
ЕС с нетерпением ждет окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ, которые должны быть реализованы как можно скорее.
В соответствии с выводами Европейского совета от 17 октября ЕС призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.
В этом контексте ЕС напоминает, что любое законодательство, которое подрывает основные права и свободы граждан Грузии и противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, должно быть отменено, говорится в заявлении Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС.
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