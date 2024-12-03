Ибрагим Мустафаев, ведущий деятель шелковой и текстильной промышленности, скончался в возрасте 86 лет после дорожно-транспортного происшествия в Баку

Ибрагим Мустафаев, видная фигура в шелковой и текстильной промышленности Азербайджана, скончался во вторник утром после того, как его сбила машина, когда он переходил улицу в столице. Ему было 86 лет.

Родившийся 10 мая 1938 года в Нухе, ныне известном как Шеки, Мустафаев своей жизнью тесно переплелся с подъемом и развитием текстильной промышленности Азербайджана. Его карьера длилась десятилетия, в течение которых он играл ключевые роли в формировании промышленного ландшафта страны, особенно в производстве шелка, секторе, глубоко укорененном в истории и культурном наследии Азербайджана.

С 1977 по 1984 год Мустафаев занимал должность заместителя министра местной промышленности Азербайджанской Советской Социалистической Республики (ССР), где он внес вклад в модернизацию и расширение промышленных операций. Его пребывание на этом посту было отмечено усилиями по повышению эффективности производства и укреплению экономического следа местной промышленности.

В 1984 году он был назначен генеральным директором Шекинского шелкового производственного объединения, тогда носившего имя В.И. Ленина. За время его руководства организация стала флагманом шелковой промышленности Азербайджана, сочетая традиции с инновациями, чтобы поднять мировую репутацию сектора. Шекинская шелковая фабрика стала символом азербайджанского мастерства, производя высококачественный шелк, который экспортировался во многие страны.

Влияние Мустафаева распространялось за пределы Шеки. С 1989 по 1994 год он занимал руководящие должности в Министерстве легкой промышленности Азербайджанской ССР, в том числе был начальником ключевого департамента и заместителем председателя правления Государственного концерна «Товары для народа». На этих должностях он работал над диверсификацией производства товаров народного потребления и выступал за политику, которая поддерживала отрасль в условиях экономических и политических потрясений позднесоветской эпохи и перехода Азербайджана к независимости.

На протяжении всей своей карьеры Мустафаев славился не только своими техническими знаниями, но и преданностью сохранению богатого наследия азербайджанского шелководства. Коллеги и поклонники вспоминают его глубокие познания в ремесле, его приверженность наставничеству молодого поколения и его видение устойчивой текстильной промышленности, которая чтила традиции, одновременно принимая инновации.

Трагический случай, унесший жизнь Мустафаева, вызвал шок в промышленных и культурных кругах Азербайджана. Его уход знаменует собой конец эпохи для шелковой и текстильной промышленности страны, оставив после себя наследие стойкости, изобретательности и стремления к совершенству.