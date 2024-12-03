США объявили о новом, большом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что предоставят Украине военную помощь в размере 725 миллионов долларов, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал пакет «значительным», заявив, что он предоставляет «украинским партнерам крайне необходимое оружие и оборудование для защиты от атак России».

«В пакет входят ракеты Stinger; боеприпасы против беспилотников; боеприпасы для ракетных систем (HIMARS); артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; беспилотные летательные аппараты (UAS); противопехотные мины; противотанковые системы Javelin и AT-4; ракеты с оптическим наведением (TOW); стрелковое оружие и боеприпасы; оборудование и боеприпасы для подрыва; оборудование для защиты критически важной инфраструктуры; а также запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и транспорт», — отметил Блинкен в своем заявлении.

Белый дом в отдельном заявлении сообщил, что президент Байден дал указание Министерству обороны быстро доставить материалы в Украину.

«С настоящего момента и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критически важные средства, чтобы помочь Украине защитить свою свободу и независимость», — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что президент Байден санкционировал использование Украиной ракет большой дальности.

«Чтобы подорвать военную машину России, США ввели крупные санкции против финансового сектора России, а за этим последуют еще больше санкций», — добавил он.