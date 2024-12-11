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(4 часа назад)
Кабинет министров установил праздничные дни в 2025 по случаю Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы

Кабинет министров установил праздничные дни в 2025 по случаю Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Кабинет министров установил праздничные дни в 2025 по случаю Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы

Кабинет Министров Азербайджана установил даты выходных днем по случаю праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2025 год. Соответствующее постановление  подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, 20, 21, 22, 23, 24 марта в Азербайджане будут отмечаться по случаю Новруз байрамы как праздничные.

Поскольку 22 и 23 марта  приходятся на субботу и воскресенье, выходные будут перенесены на следующие рабочие дни – 25 и 26 марта.

Религиозный праздник Рамазан будет отмечаться  30 и 31 марта. Поскольку 30 марта приходится на воскресенье, то выходным станет следующий рабочий день – 1 апреля.

Гурбан байрамы в 2025 г. будет отмечаться 6-7 июня. Таким образом, поскольку 7 июня попадает на субботу выходным станет также понедельник – 8 июня.

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