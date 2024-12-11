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(4 часа назад)
Апелляционный суд не освободил Руфата Сафарова

Апелляционный суд не освободил Руфата Сафарова

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд не освободил Руфата Сафарова

В Бакинском апелляционном суде 11 декабря была рассмотрена жалоба на арест правозащитника Руфата Сафарова.

Как сообщил Turan адвокат Бахруз Байрамов,  защита просила отменить  арест в виду отсутствия оснований для уголовного преследования активиста. В случае невозможности этого, адвокаты просили  изменить меру пресечения на домашний арест.

Адвокат отметил, что Сафарова задержали 3 декабря когда он говорил по телефону с ним в 17:06.  Разговор прервался  из-за того, что признанный потерпевшим напал на Сафарова.

Адвокат обратил внимание, что Сафарова сразу задержали, а полиция сразу отвела его в следственный орган, минуя дознание и в течение двух часов против Сафарова завели уголовное дело.

Все это подтверждает спланированный характер ареста Сафарова.

Другой адвокат Рошана Рагимова сообщила, что Сафаров отвергает обвинения, считая его политически мотивированным и связывает уголовное дело со своей общественной деятельностью.

Сафаров с воодушевлением воспринял сообщение о его заочном награждении премией госдепа США.

Однако Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

*Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений).

Сафаров отверг обвинения и заявил о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.

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