Апелляционный суд не освободил Руфата Сафарова
Апелляционный суд не освободил Руфата Сафарова
В Бакинском апелляционном суде 11 декабря была рассмотрена жалоба на арест правозащитника Руфата Сафарова.
Как сообщил Turan адвокат Бахруз Байрамов, защита просила отменить арест в виду отсутствия оснований для уголовного преследования активиста. В случае невозможности этого, адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест.
Адвокат отметил, что Сафарова задержали 3 декабря когда он говорил по телефону с ним в 17:06. Разговор прервался из-за того, что признанный потерпевшим напал на Сафарова.
Адвокат обратил внимание, что Сафарова сразу задержали, а полиция сразу отвела его в следственный орган, минуя дознание и в течение двух часов против Сафарова завели уголовное дело.
Все это подтверждает спланированный характер ареста Сафарова.
Другой адвокат Рошана Рагимова сообщила, что Сафаров отвергает обвинения, считая его политически мотивированным и связывает уголовное дело со своей общественной деятельностью.
Сафаров с воодушевлением воспринял сообщение о его заочном награждении премией госдепа США.
Однако Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.
*Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений).
Сафаров отверг обвинения и заявил о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.
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