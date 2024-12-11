Азербайджан удваивает количество радиопередатчиков и развивает цифровое вещание

Азербайджан значительно расширил свою вещательную инфраструктуру в 2024 году, введя в эксплуатацию 124 новых радиопередатчика и модернизировав 52 других, сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на мероприятии, посвященном развитию радиовещания в стране.

«Количество радиопередатчиков увеличилось более чем вдвое», — сказал Мамедов. Он подчеркнул успешный переход с AM-радиовещания на FM-радио, начавшийся в 2019 году, что повысило энергоэффективность и качество передач. Поэтапный отказ от AM-вещания сократил годовое потребление энергии и связанные с этим выбросы углерода на 17,4 килотонны, добавил он.

В том же году Азербайджан внедрил стандарт цифрового вещания DAB+ в Баку и на Абшеронском полуострове. «До конца этого года планируется одночастотная сеть вещания DAB+ от Баку до Агсуинского региона», - сказал Мамедов.

Усилия по модернизации сектора включают выделение 127 новых частотных обозначений и запрос на регистрацию иностранных частот в базе данных Международного союза электросвязи. С 2016 года была выделена финансовая помощь в размере 15 миллионов манатов для укрепления инфраструктуры вещательных станций, обеспечения бесперебойной работы, сказал Мамедов.

По словам председателя Совета по аудиовизуальной технике Исмета Саттарова, число радиостанций в Азербайджане может увеличиться до 19. Выступая на том же мероприятии, Саттаров отметил, что за последние пять лет число радиостанций почти удвоилось — с 10-11 до нынешних 17.

«Проводится тендер на использование двух радиочастот, и в случае успеха общее число радиостанций в стране достигнет 19», — сказал он. Саттаров подчеркнул, что радиопокрытие теперь охватывает всю страну, устраняя прежние региональные различия, когда жители часто имели доступ только к одной или двум станциям.

«Сегодня у граждан есть широкий выбор радиостанций», — сказал он.

Заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Эльмир Велизаде подчеркнул важность внедрения современных технологий для дальнейшего развития. Он отметил, что переход на FM-вещание продолжается при поддержке государственного финансирования и единовременной финансовой помощи.

«Правительство предоставляет ресурсы и поддержку для обеспечения устойчивого роста в этой области», — сказал Велизаде. Несмотря на цифровую эпоху, он подчеркнул, что радио остается жизненно важным для информирования общественности и формирования общественного мнения.

Стремительная цифровизация радиовещания в Азербайджане открыла огромные возможности для создания новых станций, однако критики утверждают, что государственный контроль над лицензированием ограничивает политический плюрализм и свободу слова.

Хотя переход на цифровые технологии, включая вещание FM и DAB+, улучшил технические возможности и охват по всей стране, нормативная среда строго регламентирует процесс утверждения новых радиостанций. Наблюдатели говорят, что это эффективно ограничивает разнообразие голосов в эфире.

«Политическая структура допускает только те станции, которые соответствуют политической повестке дня правительства», — сказал директор агентства Turan Мехман Алиев. «Альтернативные точки зрения и критические взгляды на политику правительства систематически исключаются. Цифровое радио предлагает неограниченный потенциал для разнообразного программирования, но в Азербайджане оно стало еще одним инструментом для поддержания политического конформизма», - считает он.