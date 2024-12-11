И.Алиев принял членов американо-израильского комитета
И.Алиев принял членов американо-израильского комитета
11 декабря глава государства Ильхам Алиев принял президента Американо-Израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) Майкла Туччи и новоизбранного президента комитета Бернарда Каминецкого.
Гости рассказали о посещении поселка Красная слобода в Губинском районе, где проживает большая еврейская община и создан еврейский музей.
Михаил Тучин и Бернард Каминецкий выразили благодарность за условия, созданные для деятельности еврейской общины в Азербайджане, осуществления религиозных обрядов, за заботу на государственном уровне о еврейских культовых сооружениях.
В свою очередь, Алиев отметил, что мирное проживание различных религиозных и этнических групп в Азербайджане является нормой и подобная атмосфера существует в стране испокон веков.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
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