И.Алиев принял членов американо-израильского комитета

11 декабря глава государства Ильхам Алиев принял президента Американо-Израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) Майкла Туччи и новоизбранного президента комитета Бернарда Каминецкого.

Гости рассказали о посещении поселка Красная слобода в Губинском районе, где проживает большая еврейская община и создан еврейский музей.

Михаил Тучин и Бернард Каминецкий выразили благодарность за условия, созданные для деятельности еврейской общины в Азербайджане, осуществления религиозных обрядов, за заботу на государственном уровне о еврейских культовых сооружениях.

В свою очередь, Алиев отметил, что мирное проживание различных религиозных и этнических групп в Азербайджане является нормой и подобная атмосфера существует в стране испокон веков.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.