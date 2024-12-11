Погода в четверг
12 декабря в Баку и на Абшероне будет пасмурно, вечером ожидается дождь. Умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный.
Температура воздуха ночью + 6+9°, днем +9+13°в. Влажность 70-80%.
По западным регионам страны пройдут дожди. В горах пойдет снег. Местами туман, Ветер западный, порывистый.
Температура воздуха в низменности ночью + 3+7°, днем +11+16°. В горах ночью до – 8° мороза, днем +2 - 3°.
Общество
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- 11 декабрь 2024, 16:22
Должностные лица (врачи) будут оштрафованы за выписывание лекарств, не включенных в Государственный реестр. Врачам грозит штраф в размере от 100 до 150 манатов, а юридическим лицам — от 300 до 400 манатов. Это изложено в новой предлагаемой поправке к Кодексу об административных правонарушениях в статье 221.12.
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- 11 декабрь 2024, 15:20
Лидирующий мобильный оператор успешно продлил сертификацию соответствия стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» Международные эксперты в очередной раз отметили соответствие внутренней политики и процедур Azercell принципам прозрачности и положениям ISO 37001:2016. Так, сертификационный аудит, проведенный 16 октября 2024 года турецкой компанией Denetik Belgelendirme, аккредитованной крупнейшей аккредитационной организацией США ANAB (ANSI National Accreditation Board), подтвердил, что антикоррупционная программа Azercell отвечает строгим требованиям стандарта.
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Кабинет Министров Азербайджана установил даты выходных днем по случаю праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2025 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
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В Международный день прав человека известные азербайджанские активисты Новелла Джафароглу, Мирвари Гахраманлы, Арзу Абдуллаева, Хилал Мамедов и Мехман Алиев, директор информационного агентства Turan, собрались, чтобы обсудить ухудшающееся положение с правами человека в стране. Встреча была посвящена тревожной новой волне арестов, направленных против журналистов, связанных с Meydan TV, и активистов гражданского общества, что отражает то, что участники назвали заметным упадком свобод и выражения мнений в Азербайджане.
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