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(4 часа назад)
Погода в четверг

Погода в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в четверг

12 декабря в Баку и на Абшероне будет пасмурно, вечером ожидается дождь. Умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью + 6+9°, днем +9+13°в. Влажность 70-80%.

По западным регионам страны пройдут дожди. В горах пойдет снег. Местами туман, Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью + 3+7°, днем +11+16°. В горах ночью  до – 8° мороза, днем +2 - 3°.

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