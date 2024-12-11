Погода в четверг

12 декабря в Баку и на Абшероне будет пасмурно, вечером ожидается дождь. Умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью + 6+9°, днем +9+13°в. Влажность 70-80%.

По западным регионам страны пройдут дожди. В горах пойдет снег. Местами туман, Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью + 3+7°, днем +11+16°. В горах ночью до – 8° мороза, днем +2 - 3°.