Бюджетные доходы Азербайджана растут по мере того, как ненефтяной сектор набирает обороты

Доходы государственного бюджета Азербайджана за счет налоговых сборов за первые 11 месяцев 2024 года достигли примерно 14,993 млрд манатов, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено в основном ростом в ненефтяном секторе, на долю которого пришлось внушительные 68,6% от общего объема, или более 10 млрд манатов.

Ключевые показатели отражают существенный рост:

Общие налоговые поступления: 14,993 млрд манатов.

14,993 млрд манатов. Прогнозируемая эффективность: 104,1%.

104,1%. Доля ненефтяного сектора: 68,6%.

68,6%. Доля нефтегазового сектора: 31,4%.

31,4%. Рост доходов ненефтяного сектора: 18,9%, достигнув приблизительно 9,015 млрд манатов.

Ненефтяные налоговые поступления выросли на 14,1% в годовом исчислении, что подчеркивает эффективность политики диверсификации экономики Азербайджана и реформ, направленных на снижение зависимости от экспорта углеводородов.

С 2019 года Азербайджан осуществил значительные реформы налоговой системы для оптимизации администрирования и создания благоприятной для бизнеса среды. Эти инициативы включают налоговые льготы для таких отраслей, как туризм и здравоохранение, содействие предпринимательству и формализацию экономической деятельности.

Количество официальных трудовых соглашений в частном ненефтяном секторе выросло в 1,6 раза к началу 2024 года, что отражает улучшение условий занятости и соблюдения требований. Усилия по индустриализации и диверсификации еще больше снизили зависимость от доходов от нефти и газа. Инвестиции в производство, технологии и сельское хозяйство стимулировали ненефтяное производство и налоговые отчисления.

Внедрение фискальных кассовых аппаратов нового поколения повысило прозрачность и сократило неформальные экономические практики. Этот технологический сдвиг повысил эффективность сбора налогов и сократил теневую экономику. Новые стимулы и снижение налогового бремени для предприятий подстегнули рост ненефтяного сектора, создав благотворный цикл повышения производительности и увеличения доходов.

Результаты говорят о прогрессе в переходе Азербайджана к более сбалансированной экономике, хотя сохраняются проблемы в поддержании динамики и дальнейшей диверсификации факторов роста.