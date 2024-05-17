Легковая машина влетела в магазин у станции метро «Нариманова»
Легковая машина влетела в магазин у станции метро «Нариманова»
В пятницу около 11:00 легковой автомобиль врезался в помещение магазина World Telecom, что рядом со станцией метро «Нариманов» столицы.
По словам очевидцев, машина ехала на большой скорости, выскочила на тротуар и въехала в помещение магазина. Водитель получил травмы и его забрала машина «Скорой помощи». По предварительной информации, в магазине пострадавших не было.
Общество
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