Легковая машина влетела в магазин у станции метро «Нариманова»

В пятницу около 11:00 легковой автомобиль врезался в помещение магазина World Telecom, что рядом со станцией метро «Нариманов» столицы.

По словам очевидцев, машина ехала на большой скорости, выскочила на тротуар и въехала в помещение магазина. Водитель получил травмы и его забрала машина «Скорой помощи». По предварительной информации, в магазине пострадавших не было.

