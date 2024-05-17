Визит Хикмета Гаджиева в США

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прибыл с визитом в США. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США на платформе X.

В рамках визита, Гаджиев встретился с заместителем помощника Госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом, первым заместителем помощника Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Юри Ким и помощником госсекретаря по вопросам демократии, труда и правам человека Робертом Чилкристом.

«В ходе встреч обсуждался широкий спектр вопросов, охватывающих двусторонние отношения, текущую среду региональной и глобальной безопасности, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении посольства Азербайджана в США.

В свою очередь, заместитель помощника госсекретаря США Басс написал на платформе X:

«Обсудили с помощником президента Азербайджана американо-азербайджанское партнерство и общие приоритеты, в том числе достижение устойчивого и достойного мира в регионе, проведение COP29 в Баку.

Мы также продолжаем призывать Азербайджан освободить несправедливо арестованных».