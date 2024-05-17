Визит Хикмета Гаджиева в США
Визит Хикмета Гаджиева в США
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прибыл с визитом в США. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США на платформе X.
В рамках визита, Гаджиев встретился с заместителем помощника Госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом, первым заместителем помощника Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Юри Ким и помощником госсекретаря по вопросам демократии, труда и правам человека Робертом Чилкристом.
«В ходе встреч обсуждался широкий спектр вопросов, охватывающих двусторонние отношения, текущую среду региональной и глобальной безопасности, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении посольства Азербайджана в США.
В свою очередь, заместитель помощника госсекретаря США Басс написал на платформе X:
«Обсудили с помощником президента Азербайджана американо-азербайджанское партнерство и общие приоритеты, в том числе достижение устойчивого и достойного мира в регионе, проведение COP29 в Баку.
Мы также продолжаем призывать Азербайджан освободить несправедливо арестованных».
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