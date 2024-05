Minik avtomobili Nərimanov metro stansiyasının yanındakı mağazaya çırpılıb

Cümə günü saat 11:00-a yaxın minik avtomobili Nərimanov metro stansiyasının yaxınlığındakı World Telecom mağazasına çırpılıb.

Şahidlərin sözlərinə görə, avtomobil yüksək sürətlə hərəkət edib, səkiyə çıxıb və mağazaya girib. Sürücü xəsarət alıb, təcili yardım maşını onu aparıb. İlkin məlumata görə, mağazada xəsarət alan olmayıb.

