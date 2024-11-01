Муниципальные выборы отложены, ЦИК не дала никаких объяснений

Несмотря на то, что муниципальные выборы в Азербайджане запланированы на конец этого года, официальная дата пока не объявлена. Согласно действующему законодательству, выборы должны быть объявлены не менее чем за 60 дней, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не предоставила никакой информации о дате.

Последние муниципальные выборы в Азербайджане состоялись 23 декабря 2019 года. Согласно Избирательному кодексу, муниципалитеты имеют пятилетний мандат, и выборы должны быть проведены в течение этого периода. Кроме того, в этом году был подготовлен законопроект об объединении некоторых муниципалитетов. Согласно законопроекту, который прошел первое чтение в Национальном собрании, ожидается, что количество муниципалитетов будет сокращено с 1400 до 684 путем объединения.

Попытки получить комментарий ЦИК по поводу отложенного объявления очередных муниципальных выборов не увенчались успехом. Однако член парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Джейхун Мамедов заявил агентству «Туран», что подобные вопросы должны решаться в соответствии с законом. Он также отметил, что с 11 по 22 ноября в Азербайджане пройдет крупное международное мероприятие COP29, которое в настоящее время отвлекает внимание от обеспечения успешного проведения мероприятия. Он добавил, что ясность будет предоставлена ​​в ближайшие дни, и заверил общественность в скором времени получить исчерпывающую информацию о муниципальных выборах.

В этом году парламентские выборы, изначально запланированные на осень, также были перенесены на 1 сентября, причем правительство в качестве причины сослалось на предстоящую в Баку климатическую конференцию COP29.

Башир Сулейманлы, глава Института гражданских прав, заявил Радио Азадлыг, что отсрочка муниципальных выборов сверх пятилетнего срока является нарушением требований Избирательного кодекса. «Поскольку предыдущие выборы состоялись 23 декабря 2019 года, срок полномочий членов муниципалитета в этом году заканчивается в эту дату. Следовательно, выборы должны были состояться к этой дате, а дата выборов должна была быть назначена к 24 октября. Однако этого не произошло, и это само по себе является нарушением».

Сулейманлы заявил, что такое бездействие ЦИК неудивительно, отметив: «ЦИК не может осуществлять эти полномочия самостоятельно; они ждут политического решения от администрации. Естественно, без такого решения они не могут дать объяснений».

По словам Сулейманли, COP29 играет значительную роль в этой задержке, поскольку она повлияла на раннее планирование парламентских выборов. Он считает, что муниципальные выборы были отложены, потому что они совпадают с COP29. «Однако, по крайней мере, должно было быть объяснение, почему эти выборы не проводятся».

Он подчеркнул, что закон определяет конкретные условия, при которых выборы могут быть отложены, и ни одно из них не применимо в текущей ситуации. «Поэтому выборы должны были состояться. Но их нет, и это политическое решение. Скорее всего, выборы будут назначены после COP29».

Некоторые юристы полагают, что юридическая и политическая ответственность за этот вопрос лежит как на Национальной ассамблее, так и на Конституционном суде. Однако никаких комментариев от Конституционного суда по этому поводу пока не получено.