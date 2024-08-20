На ирано-азербайджанской границе изъято 7,7 кг марихуаны
На азербайджано-иранской границе изъято 7,7 кг марихуаны
В зоне ответственности погранотряда "Гёйтапа" на азербайджано-иранской границе, 15 августа были обнаружены пакеты в марихуаной общим весом 7 кг 710 гр. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
У кого и при каких обстоятельствах были изъяты наркотики в сообщении не говорится.
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