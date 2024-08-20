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(3 часа назад)
На ирано-азербайджанской границе изъято 7,7 кг марихуаны

На ирано-азербайджанской границе изъято 7,7 кг марихуаны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На азербайджано-иранской границе изъято 7,7 кг марихуаны

В зоне ответственности погранотряда "Гёйтапа" на азербайджано-иранской границе, 15 августа были обнаружены пакеты в марихуаной общим весом 7 кг 710 гр. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

У кого и  при каких обстоятельствах были изъяты наркотики в сообщении не говорится.

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