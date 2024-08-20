Совещание у министра: кризис хлопковой отрасли

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов встретился 19 августа с руководством Ассоциации производителей хлопка Азербайджана с целью решения насущных проблем в хлопковой отрасли. Встреча, в которой приняли участие высокопоставленные должностные лица министерства, стала площадкой для диалога о текущем состоянии хлопководства, ключевого сельскохозяйственного сектора республики имеющего глубокие традиции.

Мамедов отметил важность хлопководства, выделив его как одну из самых трудоемких отраслей сельского хозяйства со значительным экспортным потенциалом. Он заявил, что выращивание хлопка продолжает оказывать положительное влияние на занятость в сельской местности и доходы фермеров, одновременно подчеркнув приверженность государства поддержке этой жизненно важной отрасли. Министр указал на механизмы развития правительства, которые оживили интерес к хлопководству, особенно с внедрением современных ирригационных систем и возможностью дифференцированных субсидий для фермеров, которые внедряют эти технологии.

«Поддержка государством хлопководства направлена ​​не только на сохранение традиций, но и на повышение производительности за счет современных методов ведения сельского хозяйства», — сказал Мамедов, намекая на более широкую цель — сделать хлопководство более устойчивым и прибыльным.

Председатель Ассоциации производителей хлопка Азербайджана Фарид Фирудинов, в свою очередь сказал, что главная цель ассоциации — повышение благосостояния фермеров за счет повышения производительности и улучшения качества хлопка. Он призвал к большей интеграции научных и технологических инноваций для развития отрасли, подчеркнув важность сотрудничества между компаниями в цепочке поставок и переработки хлопка.

Несмотря на эти усилия, проблемы, с которыми сталкивается хлопковый сектор Азербайджана усугубляются отмечается в исследовании агентства Turan. По данным Государственного комитета статистики (ГКС), производство хлопка в 2023 году составило 276,1 тыс. тонн, что на 14,4% меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель является самым низким показателем за последние пять лет, что является следствием серьезных проблем в этой области.

Спад показывает насколько далека эта отрасль от установленной «Государственной программой развития хлопководства в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы» цели, которая предусматривала довести уровень производства к 2022 году.до 500 тысяч тонн Однако тогда было собрано всего 322,4 тысячи тонн, что на 35,5% меньше государственного прогноза. Тенденция снижения продолжилась и в 2023 году, при этом урожайность хлопка с 1 га снизилась по сравнению с 2022 годом на 1,9 ц и на 4,6 ц по сравнению с 2020 годом.

В экспорте хлопка также наблюдаются неудачи. В 2023 году Азербайджан экспортировал 70,2 тыс. тонн хлопкового волокна и хлопчатобумажной пряжи на сумму 31,2 млн долларов США. Однако, несмотря на рост объема экспорта, стоимость тонны хлопка значительно снизилась. Средняя цена за тонну хлопкового волокна снизилась по сравнению с предыдущим годом на 22,7%, что привело к снижению общей экспортной выручки. Экспортеры хлопка заработали в 2023 году на 49,8 млн долларов США меньше, чем в 2022 году (- 23,3% в годовом исчислении).

Между тем импорт хлопка в страну вырос на 9,7%, что усилило давление на местных производителей.

Сокращение производства и доходов происходят на фоне роста расходов производителей хлопка. Плата за услуги по агротехническим работам резко возросла в 2023 году, при этом стоимость работ с использованием техники на 1 га возросла по сравнению с 2022 годом на 37,9%. Кроме того, из-за высоких цен на пестициды и возросшей зависимости от использования насосов для орошения из-за постоянной нехваткой воды, резко возросли производственные затраты.

Фермеры сообщили, что стоимость обработки 1 га земли, отведенной под хлопок, выросла в 2023 году на 20%, а дополнительные расходы на орошение составили около 750 манатов за 1 га. Доступ к финансовым ресурсам также стал критической проблемой, поскольку многие сельские фермеры не смогли получить необходимые средства для поддержки своей деятельности. Более того, страховые иски, связанные с ущербом от неблагоприятных погодных условий, в массовом порядке были отклонены, что увеличило финансовую нагрузку на сектор.

По мере завершения обсуждений на встрече заинтересованные стороны выступили за принятие мер, направленных на борьбу с вредителями, повышение качества поставок хлопка и расширению участия Азербайджана в инициативе Better Cotton. Эти предложения были официально зарегистрированы, и министерство обязалось оценить их в ближайшие месяцы.

Хотя хлопковый сектор Азербайджана остается важной частью его сельского хозяйства, цифры за 2023 год показывают, что отрасль сталкивается со значительными трудностями. Падение производства и сокращение экспортных доходов потребует решения как внутренних, так и глобальных проблем.