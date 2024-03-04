Нет смысла говорить с личностью, которая утверждает, что "в то время как есть диктатура, есть и демократия"...

На фоне геополитически напряженной политической жизни Азербайджана недавние высказывания президента Ильхама Алиева подчеркивают растущее чувство разочарования в западных институтах и поворот к альтернативным геополитическим альянсам. На фоне эскалации напряженности в отношениях с Западом, особенно после карабахского конфликта, риторика Алиева сигнализирует о пересмотре внешнеполитических приоритетов Азербайджана и переориентации на тюркский мир.

Резкая критика Алиевым двойных стандартов Запада и предполагаемой предвзятости в отношении Азербайджана находит отклик в более широком чувстве разочарования среди азербайджанских чиновников. Неспособность получить одобрение мандата азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) служит ярким примером предполагаемой маргинализации Азербайджана на международной арене. Утверждение Алиева о том, что интересы Азербайджана более тесно связаны с Организацией тюркских государств, чем с западными институтами, отражает стратегическую перестройку, обусловленную геополитическими императивами.

Депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу в интервью Turan дает трезвую оценку подходу Запада к Азербайджану, рассматривая его в контексте теории Сэмюэля Хантингтона о "столкновении цивилизаций". По словам Бабаоглу, отношение Запада к Азербайджану окрашено узколобой интерпретацией "общечеловеческих ценностей", которая не учитывает уникальный культурный и исторический контекст региона.

Хотя риторика Алиева может найти отклик в некоторых слоях азербайджанского общества, она вызвала споры и несогласие среди политических аналитиков и экспертов. Азер Гасымлы, глава Института политического менеджмента, в интервью Радио Азадлыг оспаривает утверждение Алиева о том, что интересы Азербайджана лежат за пределами западной орбиты, ссылаясь на упущенные возможности для более тесного сотрудничества с Европейским союзом и другими западными институтами.

Критика Гасымлы выходит за рамки геополитического позерства и охватывает вопросы внутреннего управления, включая озабоченность по поводу политических заключенных и монополий. Он утверждает, что существование диктатуры в Азербайджане подрывает притязания на демократию и уважение прав человека, ставя под сомнение достоверность утверждений Алиева.

Различные точки зрения, выявленные в анализе Гасымлы, подчеркивают сложность геополитического ландшафта Азербайджана и проблемы, присущие управлению конкурирующими интересами и альянсами. Поскольку Азербайджан стремится утвердить свое место на мировой арене, напряженность между геополитическим прагматизмом и демократическими ценностями будет по-прежнему определять его внешнеполитические расчеты.

Надо отметить, что недавние высказывания президента Алиева отражают более широкую тенденцию геополитической перекалибровки в Азербайджане, вызванную чувством разочарования в Западе и желанием наладить более тесные связи с альтернативными партнерами. Однако последствия этого сдвига выходят за рамки геополитического маневрирования и охватывают вопросы демократического управления и прав человека, подчеркивая хрупкий баланс между реальной политикой и принципиальной дипломатией в меняющемся геополитическом ландшафте Азербайджана.