  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Вторник, 5 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(14 минут назад)
  • Главная страница
  • Общество
  • Нет смысла говорить с  личностью, которая утверждает, что "в то время как есть диктатура, есть и демократия"...
Нет смысла говорить с  личностью, которая утверждает, что "в то время как есть диктатура, есть и демократия"...
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Нет смысла говорить с  личностью, которая утверждает, что "в то время как есть диктатура, есть и демократия"...

На фоне геополитически напряженной политической жизни Азербайджана недавние высказывания президента Ильхама Алиева подчеркивают растущее чувство разочарования в западных институтах и поворот к альтернативным геополитическим альянсам. На фоне эскалации напряженности в отношениях с Западом, особенно после карабахского конфликта, риторика Алиева сигнализирует о пересмотре внешнеполитических приоритетов Азербайджана и переориентации на тюркский мир.

Резкая критика Алиевым двойных стандартов Запада и предполагаемой предвзятости в отношении Азербайджана находит отклик в более широком чувстве разочарования среди азербайджанских чиновников. Неспособность получить одобрение мандата азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) служит ярким примером предполагаемой маргинализации Азербайджана на международной арене. Утверждение Алиева о том, что интересы Азербайджана более тесно связаны с Организацией тюркских государств, чем с западными институтами, отражает стратегическую перестройку, обусловленную геополитическими императивами.

Депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу в интервью Turan  дает трезвую оценку подходу Запада к Азербайджану, рассматривая его в контексте теории Сэмюэля Хантингтона о "столкновении цивилизаций". По словам Бабаоглу, отношение Запада к Азербайджану окрашено узколобой интерпретацией "общечеловеческих ценностей", которая не учитывает уникальный культурный и исторический контекст региона.

Хотя риторика Алиева может найти отклик в некоторых слоях азербайджанского общества, она вызвала споры и несогласие среди политических аналитиков и экспертов. Азер Гасымлы, глава Института политического менеджмента, в интервью Радио Азадлыг оспаривает утверждение Алиева о том, что интересы Азербайджана лежат за пределами западной орбиты, ссылаясь на упущенные возможности для более тесного сотрудничества с Европейским союзом и другими западными институтами.

Критика Гасымлы выходит за рамки геополитического позерства и охватывает вопросы внутреннего управления, включая озабоченность по поводу политических заключенных и монополий. Он утверждает, что существование диктатуры в Азербайджане подрывает притязания на демократию и уважение прав человека, ставя под сомнение достоверность утверждений Алиева.

Различные точки зрения, выявленные в анализе Гасымлы, подчеркивают сложность геополитического ландшафта Азербайджана и проблемы, присущие управлению конкурирующими интересами и альянсами. Поскольку Азербайджан стремится утвердить свое место на мировой арене, напряженность между геополитическим прагматизмом и демократическими ценностями будет по-прежнему определять его внешнеполитические расчеты.

Надо отметить, что недавние высказывания президента Алиева отражают более широкую тенденцию геополитической перекалибровки в Азербайджане, вызванную чувством разочарования в Западе и желанием наладить более тесные связи с альтернативными партнерами. Однако последствия этого сдвига выходят за рамки геополитического маневрирования и охватывают вопросы демократического управления и прав человека, подчеркивая хрупкий баланс между реальной политикой и принципиальной дипломатией в меняющемся геополитическом ландшафте Азербайджана.

1 отзыв

  • Alesger

    2024-03-04

    Bu adam bu sozu deyir ve bu olkede yasayirsa onda hansi diktaturadan danisir ?

    Cavab ver

Написать отзыв

Общество

  • Каспий исчезает Общество
    • 5 март 2024, 15:46

    Каспий исчезает

    Живущие на берегу Каспия азербайджанцы сообщают про появление мелей, падении уровня моря с выходом на поверхность прежде подводных труб,  участков дна.  Новые островки появились в Бакинской бухте. Эффектным показателем обмеления Каспия стала распространившаяся фотография надводных качелей на одном из пляжей Апшерона, в поселке Мардакян. Прежде катавшиеся на качелях люди задевали ногами воду,  поднимая в воздух брызги. Теперь эти качели оказались на расстоянии нескольких метров от воды.

    Читать далее
  • Фанаты «Нефтчи» арестованы за хулиганство Общество
    • 5 март 2024, 14:24

    Фанаты «Нефтчи» арестованы за хулиганство

    Двое  фанатов футбольной команды «Нефтчи» арестованы в административном порядке за подожг пиротехнических средств  во дворе административного здания клуба.  Так они протестовали против поражения команды от ФК «Карабах» 1:4.

    Читать далее
  • В среду  воздух в Азербайджане прогреется до +17 Общество
    • 5 март 2024, 14:19

    В среду  воздух в Азербайджане прогреется до +17

    6 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман. Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит +2 +5, днем будет +8 +13 градусов, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

    Читать далее
  • В Гяндже полиция изъяла 33 кг наркотиков Общество
    • 5 март 2024, 14:15

    В Гяндже полиция изъяла 33 кг наркотиков

    В ходе оперативных мероприятий сотрудников полиции города Гянджи, 4 марта было изъято более 33 кг наркотиков. Как говорится в сообщении МВД, был задержан житель Самухского района Эльшан Халилов, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Ирана.

    Читать далее

QHT Agentliyində yeyinti? Niyə hamı dövlətdən nəsə qoparmağa çalışır? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей