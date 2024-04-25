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(2 часа назад)
Пассажиры самолета Air France, совершившего вынужденную посадку в Баку, отправлены в Париж

Пассажиры самолета Air France, совершившего вынужденную посадку в Баку, отправлены в Париж

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пассажиры самолета Air France, совершившего вынужденную посадку в Баку, отправлены в Париж

Пассажиры самолета Air France, совершившего вчера вынужденную посадку в Баку,  утром 25 апреля отправлены в Париж на другом самолете. Об этом Turan сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Баку.

Air France отправил в Баку новый самолет, который забрал пассажиров в Париж.

24 апреля в Бакинском международном аэропорту был объявлен сигнал тревоги в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Air France".

Самолет Boeing 777, летевший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту.

"В связи с объявленным в аэропорту сигналом тревоги все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность. Самолет Air France успешно приземлился в 16:37 по бакинскому времени. 280 пассажиров самолета были немедленно эвакуированы, пострадавших нет", - отметил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время самолет проходит проверку, организован комплекс необходимых мероприятий для установления причин инцидента.

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