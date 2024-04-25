Пассажиры самолета Air France, совершившего вынужденную посадку в Баку, отправлены в Париж
Пассажиры самолета Air France, совершившего вынужденную посадку в Баку, отправлены в Париж
Пассажиры самолета Air France, совершившего вчера вынужденную посадку в Баку, утром 25 апреля отправлены в Париж на другом самолете. Об этом Turan сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Баку.
Air France отправил в Баку новый самолет, который забрал пассажиров в Париж.
24 апреля в Бакинском международном аэропорту был объявлен сигнал тревоги в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Air France".
Самолет Boeing 777, летевший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту.
"В связи с объявленным в аэропорту сигналом тревоги все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность. Самолет Air France успешно приземлился в 16:37 по бакинскому времени. 280 пассажиров самолета были немедленно эвакуированы, пострадавших нет", - отметил сотрудник пресс-службы.
В настоящее время самолет проходит проверку, организован комплекс необходимых мероприятий для установления причин инцидента.
Общество
-
- 26 апрель 2024, 07:08
Продолжается регистрация на M360 Eurasia 2024, которая пройдет при спонсорстве Azercell Конференция GSMA M360 Eurasia, которая пройдет в Баку с 15 по 16 мая при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», будет посвящена наиболее актуальным темам формирования цифрового ландшафта в текущих условиях.
-
- 25 апрель 2024, 17:42
Крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны Bakcell объявила о запуске новой идентичности бренда. Главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер поделился этими новостями с журналистами на пресс-конференции, состоявшейся в Бакинском Конгресс-центре 25 апреля 2024 года.
-
- 25 апрель 2024, 16:51
В мире, где большинство стран ослабляют ограничения и вновь открывают границы после пандемии, Азербайджан выделяется тем, что сохраняет сухопутные границы закрытыми, что вызывает вопросы о глубинных мотивах и последствиях такой политики. В выступлении президента Ильхама Алиева на международном форуме "COP29 и экологическое видение Азербайджана", проходившем в Университете ADA, подчеркивалось, что продолжающееся закрытие является мерой безопасности, однако более широкие последствия предполагают сложное взаимодействие внутренних и международных факторов.
-
- 25 апрель 2024, 12:07
Продажа и ношение режущих инструментов небытового предназначения представляет угрозу общественной безопасности, сотрудники полиции принимают меры по предотвращению их продажи. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Написать отзыв