США осуждают смертные приговоры оппозиционерам в Иране

Соединенные Штаты в среду осудили смертный приговор вынесенный революционным судом Ирана известному иранскому рэперу Тумаджу Салехи, который был обвинен в причастности к беспорядкам в Иране.

«Мы еще раз осуждаем использование иранским режимом смертного приговора в качестве инструмента подавления прав человека и основных свобод людей. Мы продолжаем внимательно следить за сообщениями о ситуации с г-ном Салехи», - заявил на брифинге заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, когда отвечая на вопросы TURAN.

33-летний Салехи был арестован в октябре 2022 года после публичной поддержки общенациональных протестов, вызванных гибелью в полиции Махсы Амини, 22-летней иранской женщины, арестованной по обвинению в «неправильном» ношении хиджаба.

В конце 2023 года, через две недели после освобождения под залог, Салехи был снова арестован и приговорен к шести годам и трем месяцам заключения, но избежал смертного приговора благодаря решению Верховного суда.

Его адвокат Амир Раисян заявил в среду, что Революционный суд Исфахана вынес смертный приговор по новому обвинению в «коррупции», проигнорировав предыдущее решение Верховного суда.

"Мы видели эти тревожные сообщения", - сказал Патель. «Мы говорим о человеке, который уже столкнулся с пытками и другим жестоким обращением в заключении. Это всего лишь еще один пример ужасающих и повсеместных нарушений прав человека иранским режимом».

В среду президент США Джо Байден подписал закон о национальной безопасности, принятый Конгрессом, который включает новые санкции против Ирана за нарушения Тегераном прав человека.

На вопрос TURAN, как администрация собирается реализовать новый закон и готовы ли они напрямую преследовать верховного лидера Ирана, Патель уклонился от прямого ответа. По его словам, «в нашем распоряжении имеются ряд инструментов, позволяющих привлечь иранский режим к ответственности».