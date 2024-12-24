Пост в Facebook историка Джамиля Гасанли вновь разжег дебаты о пенсионной системе и рынке труда в Азербайджане, выявив значительные проблемы в предоставлении социального обеспечения и занятости. Резкая критика последовала после того, как министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев заявил во время парламентской сессии, что лицам, которые никогда не работали или не вносили взносы в социальное страхование, не следует разрешать участвовать в пенсионной системе. Заявление привлекло внимание к давним структурным проблемам в трудовых и пенсионных системах Азербайджана, где разрывы в занятости и ограниченные сети социальной защиты усугубляют неравенство.

Комментарий Гасанли обращает внимание на исторический дисбаланс, который еще предстоит разрешить. В 1950-х годах правительство Азербайджана обнаружило, что российские и армянские пенсионеры превосходят по численности своих азербайджанских коллег из-за дискриминационной практики найма. Несмотря на усилия для решения этой проблемы, Гасанли утверждает, что подобные различия, замаскированные сомнительной статистикой по безработице, сохранились. Официальные данные показывают, что уровень безработицы снизился до 5,4%, но международные оценки предполагают, что фактический уровень составляет более 24%, а безработица среди молодежи достигает 35–40%. Разрыв между официальной риторикой и реальностью рисует картину системной дисфункции.

Суть критики Гасанли заключается в неспособности пенсионной системы эффективно обслуживать своих граждан. По имеющимся данным, почти половина мужского населения не достигает пенсионного возраста, а те, кто достигает, часто получают пенсию только в течение 3–5 лет. С повышением пенсионного возраста до 65 лет как для мужчин, так и для женщин — по сравнению с 60 и 55 годами соответственно два десятилетия назад — Азербайджан установил один из самых высоких порогов на постсоветском пространстве. Между тем, пенсионный взнос делится на 12 после пенсионных лет, что кажется все более непрактичным, учитывая тенденции низкой продолжительности жизни.

Более того, накопленные пенсионные сбережения граждан не наследуются, а присваиваются государством, что поднимает вопросы о прозрачности и справедливости. Эти взносы, вычитаемые из заработной платы, должны, по-видимому, оставаться собственностью вкладчиков или их семей. Вместо этого они поглощаются государством, что подпитывает общественное недовольство.

Несмотря на обязательный страховой тариф в 25%, один из самых высоких в мире, азербайджанские пенсионеры получают ничтожные суммы. Данные показывают, что 50% пенсионеров получают менее 350 манатов (205 долларов США) в месяц, а 100 000 получают всего 280 манатов (164 доллара США). Напротив, соседние Грузия и Армения — страны, не имеющие энергетического богатства Азербайджана — предлагают сравнительно надежные системы социальной защиты.

Несоответствие бросается в глаза, учитывая углеводородное богатство Азербайджана. Замечания историка подчеркивают иронию: хотя доходы от нефти и газа подпитывали экономический рост и укрепляли государственные бюджеты, они не привели к значимым улучшениям для рядовых граждан. Вместо этого в стране наблюдается эрозия пенсионных прав и растущее неравенство.

Проблемы занятости и статистические манипуляции

Трудоустройство, необходимое условие для получения пенсии, остается недостижимым для многих. При наличии более 5 миллионов граждан трудоспособного возраста рынок труда, по-видимому, не способен поглотить свою рабочую силу. Во время пандемии COVID-19 более 1,3 миллиона человек зарегистрировались как безработные в течение нескольких дней, что перегрузило государственные системы. Этот эпизод наглядно проиллюстрировал разрыв между официальной статистикой и реальными реалиями.

Гасанли также указывает на расхождения в данных регистрации избирателей как на показатель более масштабной статистической манипуляции. Сообщается, что в период с февраля по декабрь 2024 года число зарегистрированных избирателей сократилось на 602 000 человек, что не поддается объяснению. Поскольку в стране не было значительной эмиграции или массовых жертв. Такая нестыковка, по его мнению связана с попыткой преуменьшить уровень безработицы и бедности.

На протяжении более двух десятилетий пенсионная система Азербайджана неоднократно претерпевала реформы, однако их результаты были регрессивными. Число пенсионеров сократилось на 160 000 за последние годы, и более половины работников зарабатывают ниже порога, необходимого для накопления достаточных пенсионных сбережений. Между тем, правительство сопротивлялось призывам создать частные пенсионные фонды, увековечивает государственную монополию на пенсионные сбережения.

Критика историка поднимает более общие вопросы об управлении и подотчетности. Почему, спрашивает он, богатая ресурсами страна не может обеспечить базовую социальную защиту? Почему детям отказывают в пособиях, в то время как члены правящей элиты накапливают огромные состояния?

Пост Гасанли проливает свет на систему, которая не соответствует заявленным целям улучшения социального обеспечения. На фоне растущего хора голосов, призывающих к реформам, Азербайджан сталкивается с жестким выбором: устранить системные недостатки, подрывающие его трудовые и пенсионные структуры, или рисковать дальнейшим отчуждением населения, все больше разочаровывающегося в приоритетах своего правительства. По мере того, как соседние страны прогрессируют, несмотря на меньшие ресурсы, путь Азербайджана вперед потребует не только политической воли, но и приверженности справедливому экономическому развитию.