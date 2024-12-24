Выставка документов о вкладе Азербайджана в победу в Великой отечественной войне

Выставка документов о вкладе Азербайджана в победу в Великой отечественной войне

Уральские историки и архивисты подготовили выставку уникальных документов о вкладе Азербайджанской ССР в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Речь идёт, в частности, о боевом пути 77-й горно-стрелковой дивизии, которая формировалась в Азербайджане и после Победы дислоцировалась в Свердловской области.

«Эта выставка — часть проекта „Историческая память народов России и Азербайджана“, посвящённого 80-летию Победы. Планируем организовать экспозицию на одной из площадок, которые будут рекомендованы Азербайджанской стороной в Баку». Об этом 24 декабря сообщил губернатор Свердловской области РФ Евгений Куйвашев, принимая посла Азербайджана Рахмана Мустафаева.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества. В частности, Куйвашев предложил инновационные решения свердловских компаний по добыче и переработке полезных ископаемых, а также по внедрению передовых автоматизированных систем управления технологическими процессами. Они могут применяться в нефтяных компаниях.

Также было предложено расширению сотрудничество в сфере образования, об этом говорится в сообщении Департамента информации Свердловской области.