Президент Азербайджана приветствовал спортивные достижения на церемонии завершения года
Президент Азербайджана приветствовал спортивные достижения на церемонии завершения года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также является президентом Национального олимпийского комитета, похвалил спортсменов страны за их исключительные выступления в 2024 году на церемонии, посвященной спортивным достижениям года.
Выступая на мероприятии, Алиев подчеркнул успехи Азербайджана на международных соревнованиях, отметив, что спортсмены завоевали около 1700 медалей, что отражает растущий статус страны в мировом спорте. «В этом году Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою силу как спортивная держава», — заявил президент.
Алиев подчеркнул выдающиеся результаты страны на летних Олимпийских играх 2024 года, где Азербайджан занял 30-е место в общем зачете, что является наивысшей позицией с момента обретения независимости в 1996 году. Делегация привезла домой семь медалей — две золотые, две серебряные и три бронзовые.
«Азербайджан добился третьего лучшего результата среди мусульманских стран, еще больше укрепив свое место на международной арене», — сказал Алиев, добавив, что подобные достижения вселяют патриотизм и гордость в молодежь Азербайджана.
Президент подчеркнул продолжающиеся инвестиции в спортивную инфраструктуру, включая строительство новых объектов на освобожденных территориях, таких как Агдам и Физули. «Строительство спортивных комплексов в этих регионах не только символично, но и функционально», — отметил он, имея в виду недавно запущенные Олимпийские спортивные комплексы и стадионы.
Алиев также объявил, что Азербайджан примет третьи Игры СНГ в 2025 году, а Гянджа станет центральным местом проведения. Ожидается, что игры привлекут 7000 спортсменов, что свидетельствует о способности Азербайджана организовывать крупные международные мероприятия.
В своем выступлении Алиев подтвердил приверженность правительства поддержке спортсменов посредством государственных наград и жилищных программ. Он подчеркнул важность воспитания физической формы и патриотизма среди молодого поколения, назвав это необходимым для национального единства и силы.
Церемония завершилась чествованием спортсменов и спортивных специалистов, внесших вклад в спортивные успехи Азербайджана.
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