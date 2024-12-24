Президент Азербайджана приветствовал спортивные достижения на церемонии завершения года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также является президентом Национального олимпийского комитета, похвалил спортсменов страны за их исключительные выступления в 2024 году на церемонии, посвященной спортивным достижениям года.

Выступая на мероприятии, Алиев подчеркнул успехи Азербайджана на международных соревнованиях, отметив, что спортсмены завоевали около 1700 медалей, что отражает растущий статус страны в мировом спорте. «В этом году Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою силу как спортивная держава», — заявил президент.

Алиев подчеркнул выдающиеся результаты страны на летних Олимпийских играх 2024 года, где Азербайджан занял 30-е место в общем зачете, что является наивысшей позицией с момента обретения независимости в 1996 году. Делегация привезла домой семь медалей — две золотые, две серебряные и три бронзовые.

«Азербайджан добился третьего лучшего результата среди мусульманских стран, еще больше укрепив свое место на международной арене», — сказал Алиев, добавив, что подобные достижения вселяют патриотизм и гордость в молодежь Азербайджана.

Президент подчеркнул продолжающиеся инвестиции в спортивную инфраструктуру, включая строительство новых объектов на освобожденных территориях, таких как Агдам и Физули. «Строительство спортивных комплексов в этих регионах не только символично, но и функционально», — отметил он, имея в виду недавно запущенные Олимпийские спортивные комплексы и стадионы.

Алиев также объявил, что Азербайджан примет третьи Игры СНГ в 2025 году, а Гянджа станет центральным местом проведения. Ожидается, что игры привлекут 7000 спортсменов, что свидетельствует о способности Азербайджана организовывать крупные международные мероприятия.

В своем выступлении Алиев подтвердил приверженность правительства поддержке спортсменов посредством государственных наград и жилищных программ. Он подчеркнул важность воспитания физической формы и патриотизма среди молодого поколения, назвав это необходимым для национального единства и силы.

Церемония завершилась чествованием спортсменов и спортивных специалистов, внесших вклад в спортивные успехи Азербайджана.