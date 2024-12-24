Адвокат Бахтияра Гаджиева заявил о нарушении его права на защиту

23 декабря на судебном процессе по делу активиста Бахтияра Гаджиева в Суде по тяжким преступлениям конвоиры нарушили конфиденциальность его общения с адвокатом. Об этом сообщил его адвокат Агиль Лаидж.

Так, Бахтияр Гаджиев хотел передать адвокату документы в связи с планируемыми ходатайствами. Однако конвоиры не позволили ему сделать это. Более того, они отобрали документы.

«Это прямое нарушение конфиденциальности общения обвиняемого с адвокатом, и права на защиту», - заявил Лаидж. Несмотря на протест адвоката, председательствующий судья Али Мамедов оставил инцидент без внимания. По словам адвоката, конвоиры документы не вернули ни ему, ни Гаджиеву.

Он также отметил, что в связи с незаконными действиями конвоиров обратился к руководству Пенитенциарной службы.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Общественный активист Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

16 июня прошлого года активисту были предъявили обвинения в финансовых нарушениях – в присвоением грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - уклонение от налогов.

Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого явилась резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.