Группа тиктокеров арестована в административном порядке

Группа тиктокеров арестована в Азербайджане в административном порядке. Как сообщила пресс-служба МВД, задержанные «проявляли неуважение к обществу, размещали в социальных сетях неэтичные посты и призывы, не соответствующие моральным ценностям».

Согласно информации, Джасарат Джавадов по кличке «По жизни Чеси» арестован на 30 суток, Ровшан Сулейманов по кличке «Рошка» арестован на 20 суток.

Также сотрудники полиции задержали других лиц за организацию «развлекательных конкурсов» и транслировалось в прямом эфире, и вызвало «недовольство граждан».

В частности, задержаны менеджеры страницы "emin_resad" - братья Абдуллаевы Эмин и Рашад, а также менеджер страницы "azerzahid6669966" Азер Исмайлов и другие лица. Расследование продолжается, сказано в сообщении.

В то же время, МВД не сообщает, в чем именно заключалась пропагандируемая «безнравственность».