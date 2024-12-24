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(3 минуты назад)
Аресты в связи с незаконными пластическими операциями

Аресты в связи с незаконными пластическими операциями

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Аресты в связи с незаконными пластическими операциями

Задержаны шесть высокопоставленные должностных лиц Минздрава по подозрению в выдаче незаконных сертификатов на проведение пластических операций. По данным прессы, сегодня задержана  глава Департамента кадров, науки и образования Саида Рустамова, чье имя упоминалось в скандальных публикациях о поддельных сертификатах. Возможно, арестованы и другие лица, упомянутые в расследовательских публикациях, в том числе заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов.

В пресс-службе Минздрава агентству Turan сообщили, что «в связи с этим фактом будет заявление». Попытки связаться с МВД не увенчались успехом.

12 декабря пресс-служба МВД сообщила о начале проверки в Министерстве здравоохранения после сообщений в прессе о незаконных пластических операциях, повлекших смерть пациента. Ранее Turan опубликовал статью на эту тему под названием «Мафия несертифицированных хирургов угрожает журналисту».

Инициатором журналистского расследования выступила, проживающая в США журналист Ганира Аташева, близкий соратник которой стал жертвой нелегальных пластических хирургов, работающих в Баку.

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