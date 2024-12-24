Аресты в связи с незаконными пластическими операциями
Аресты в связи с незаконными пластическими операциями
Задержаны шесть высокопоставленные должностных лиц Минздрава по подозрению в выдаче незаконных сертификатов на проведение пластических операций. По данным прессы, сегодня задержана глава Департамента кадров, науки и образования Саида Рустамова, чье имя упоминалось в скандальных публикациях о поддельных сертификатах. Возможно, арестованы и другие лица, упомянутые в расследовательских публикациях, в том числе заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов.
В пресс-службе Минздрава агентству Turan сообщили, что «в связи с этим фактом будет заявление». Попытки связаться с МВД не увенчались успехом.
12 декабря пресс-служба МВД сообщила о начале проверки в Министерстве здравоохранения после сообщений в прессе о незаконных пластических операциях, повлекших смерть пациента. Ранее Turan опубликовал статью на эту тему под названием «Мафия несертифицированных хирургов угрожает журналисту».
Инициатором журналистского расследования выступила, проживающая в США журналист Ганира Аташева, близкий соратник которой стал жертвой нелегальных пластических хирургов, работающих в Баку.
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