Погода в среду

25 декабря в столице и на Апшероне будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный. Влажность 70-80%. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +8+11°.

По стране также осадки не ожидаются, местами туман. Умеренный западный ветер.

В низменности ночью +2+7°, днем + 10+15°, в горах ночью до – 5° мороза, днем +3+8°.