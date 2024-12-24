Погода в среду
25 декабря в столице и на Апшероне будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный. Влажность 70-80%. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +8+11°.
По стране также осадки не ожидаются, местами туман. Умеренный западный ветер.
В низменности ночью +2+7°, днем + 10+15°, в горах ночью до – 5° мороза, днем +3+8°.
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- Экономика
- 24 декабрь 2024 13:18
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Общество
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- 25 декабрь 2024, 15:10
Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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- 25 декабрь 2024, 15:10
Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
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- 25 декабрь 2024, 15:05
Бывший военный пилот, полковник-лейтенант запаса Мирза Фараджев прокомментировал возможные причины сегодняшнего крушения в Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.
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- 25 декабрь 2024, 13:07
«Азербайджанские авиалинии» (AZAL), флагманский авиаперевозчик страны, сыграл ключевую роль в соединении страны с миром. Однако его история омрачена серией трагических инцидентов, которые подчеркивают сложности и проблемы поддержания безопасности полетов в быстро модернизирующейся отрасли.
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