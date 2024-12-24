Монетный бизнес Центрального банка Азербайджана невыгоден государству
Монетный бизнес Центрального банка Азербайджана невыгоден государству
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представил новые монеты достоинством 3 гепика. Ранее также были выпущены обновленные монеты достоинством 1, 5, 10, 20 и 50 гепиков. По данным пресс-службы банка, на оборотной стороне новой монеты изображен герб Азербайджанской Республики и год чеканки, а другие элементы дизайна и технические характеристики остались без изменений. Новые монеты достоинством 3 гепика будут в обращении наряду с существующей валютой.
Экономист Натиг Джафарли раскритиковал зарубежные закупки новых монет как финансово невыгодные. В социальной сети Facebook он привел официальную информацию, согласно которой немецким компаниям было выплачено 5,845 млн долларов за производство 96 973 кг металлических заготовок, импортированных в Азербайджан с января по ноябрь 2023 года. Эти заготовки используются для производства монет. Следовательно, средняя таможенная цена за грамм заготовок составляет 0,06 доллара или 10 гепиков.
За 17 945 кг заготовок, импортированных из Турции, было заплачено 1,263 млн долларов США, что эквивалентно 0,07 доллара США за грамм или 12 гепиков.
Учитывая, что средний вес монеты (охватывающей номиналы в 3, 5, 10, 20 и 50 гепиков) составляет приблизительно 5,1 грамма и что монеты изготавливаются из разных металлов, Джафарли подсчитал, что стоимость производства и импорта одной монеты достоинством в 3 гепика составляет 25–30 гяпиков.
Экономист утверждает, что такие государственные расходы на производство и импорт монет низкой стоимости (1, 3 и 5 гепиков), особенно в условиях, когда население все больше переходит на карточные платежи, экономически неоправданны. Он задается вопросом, могли ли в Азербайджане быть заинтересованы в бизнесе по производству монет.
«Государство не может позволить себе содержать убыточное предприятие, где стоимость продукции в 8-10 раз меньше инвестиций», — заключил Джафарли.
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