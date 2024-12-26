Политические партии Азербайджана по-разному оценивают авиакатастрофу

25 декабря в районе города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс Баку-Грозный.

Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы заявил, что на борту самолета находились 67 человек, включая членов экипажа, 38 из которых погибли. По его словам, 26 погибших были гражданами Азербайджана.

26 декабря президент AZAL Самир Рзаев сообщил журналистам, что разбившийся самолет прошел полное техническое обслуживание в октябре и не имел никаких технических неисправностей. Он подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных аспектах крушения: «Черный ящик самолета найден. Все подробности станут ясны после тщательного расследования».

В общей сложности 24 политические партии, действующие в стране, во главе с правящей партией «Новый Азербайджан» (YAP) выступили с заявлением относительно авиакатастрофы. Подписавшиеся выразили надежду, что соответствующие государственные органы оперативно расследуют последствия авиакатастрофы и предоставят общественности подробную информацию, обеспечив при этом адекватную государственную заботу о пострадавших в результате аварии.

Они также осудили попытки некоторых превратить это трагическое событие в предмет «политических спекуляций».

Однако заместитель председателя оппозиционной партии «Мусават» Гюлага Асланлы, не подписавшей заявление, заявила Радио "Азадлыг", что для расследования инцидента необходима международная комиссия: «России нельзя позволять участвовать в этом».

Асланлы отметил, что некоторые видимые доказательства указывают на то, что самолет был обстрелян во время полета: «Скорее всего, его заставили приземлиться в Актау».

Тем не менее, Асланлы подчеркнул, что позиция партии «Мусават» заключается в ожидании выводов созданной комиссии: «Но если «черный ящик» будет отправлен в Россию для анализа, я отнесусь к результатам с подозрением. К счастью, расследование проведут Казахстан, Азербайджан и Бразилия. Крайне важно, чтобы в нем приняли участие представители независимых международных организаций».

Другая оппозиционная партия — Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) — также не подписала заявление. Ее заместитель Сеймур Хази не согласился с обвинениями в политических спекуляциях: «Все общество ждет от государственной комиссии достоверной информации, и мы тоже».

Хази отметил, что AXCP не получала приглашения присоединиться к заявлению: «Мы не считаем необходимым делать совместное заявление по этому вопросу. Политические партии могут выражать свои позиции индивидуально или коллективно. Наша позиция заключается в том, что это трагическое событие. Существуют различные мнения относительно инцидента, и были сделаны как официальные, так и неофициальные заявления относительно видеозаписей, снятых на месте происшествия. Чтобы консолидировать эти мнения и исключить спекулятивные мысли, государственная комиссия должна поделиться с общественностью достоверными и обоснованными выводами».

Между тем Кремль воздерживается от комментариев относительно причин крушения самолета AZAL.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строить догадки о причинах авиакатастрофы под Актау в ходе расследования некорректно:

«В настоящее время ведется расследование, и любой авиационный инцидент должен быть рассмотрен специализированными авиационными органами. Нужно дождаться завершения расследования. Делать какие-либо предположения некорректно, и мы не можем, и никто другой не должен этого делать», — сказал Песков.