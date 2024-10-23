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(34 минуты назад)
Потеплеет

Потеплеет

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Потеплеет

24 октября в столице и на Апшероне будет переменчива погода без осадков. Ветер северо-западный.

Температура воздуха днем повысится до +19°. Влажность ночью составит 70-75 %, днем будет  50-55 %.

По регионам страны также осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный. В низменности днем будет +14+19°, в горах до +6°. Ночью до – 4° мороза.

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