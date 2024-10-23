Потеплеет
24 октября в столице и на Апшероне будет переменчива погода без осадков. Ветер северо-западный.
Температура воздуха днем повысится до +19°. Влажность ночью составит 70-75 %, днем будет 50-55 %.
По регионам страны также осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный. В низменности днем будет +14+19°, в горах до +6°. Ночью до – 4° мороза.
Общество
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- 24 октябрь 2024, 13:18
25 октября в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода. Днем в ряде мест Апшерона возможен дождь. Ветер северо-западный.
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- 23 октябрь 2024, 19:01
21-22 октября сильные ливни в Баку не только создали многочисленные проблемы, но и привели к человеческой трагедии. В Сабунчинском районе два человека погибли в затопленном тоннеле. Случаев гибели людей из-за наводнения в новейшей истории Баку не было.
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- 23 октябрь 2024, 16:12
С целью мониторинга дорожного движения, в ночь с 26-го на 27-е октября в Баку будет ограничено движения транспорта с 2:30 до 5:50. Об этом говорится в сообщении Операционной компании COP29.
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- 23 октябрь 2024, 12:32
Прокуратура расследует действия лиц, не вернувших в страну денежные средства, вырученные от экспорта сельхозпродуктов.
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