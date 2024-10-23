24 октября в столице и на Апшероне будет переменчива погода без осадков. Ветер северо-западный.

Температура воздуха днем повысится до +19°. Влажность ночью составит 70-75 %, днем будет 50-55 %.

По регионам страны также осадков не ожидается. Ветер восточный, умеренный. В низменности днем будет +14+19°, в горах до +6°. Ночью до – 4° мороза.