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(33 минуты назад)
НКО Азербайджана могут осуществлять денежные переводы и обмен валюты

НКО Азербайджана могут осуществлять денежные переводы и обмен валюты

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

НКО Азербайджана могут осуществлять денежные переводы и обмен валюты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует внести изменения в законодательство в отношении небанковских кредитных организаций (НКО).

Об этом заявил начальник отдела Департамента по надзору за деятельностью кредитных организаций Хайям Исмаилов на Азербайджанской микрофинансовой конференции на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

"Рассматриваются возможности осуществления денежных переводов и обмена валюты без открытия счета в НКО", - отметил он.

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