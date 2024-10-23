НКО Азербайджана могут осуществлять денежные переводы и обмен валюты
НКО Азербайджана могут осуществлять денежные переводы и обмен валюты
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует внести изменения в законодательство в отношении небанковских кредитных организаций (НКО).
Об этом заявил начальник отдела Департамента по надзору за деятельностью кредитных организаций Хайям Исмаилов на Азербайджанской микрофинансовой конференции на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.
"Рассматриваются возможности осуществления денежных переводов и обмена валюты без открытия счета в НКО", - отметил он.
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