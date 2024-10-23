США осуждают “безрассудные” действия России на фоне сообщений о северокорейских войсках

Во вторник Соединенные Штаты заявили, что «продолжают изучать» сообщения об отправке КНДР солдат для участия в войне на стороне России. «Если это правда, что солдаты КНДР присоединяются к войне Путина против Украины, это будет означать опасное и крайне тревожное развитие событий», — заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель на брифинге.

В понедельник британское правительство объявило, что Северная Корея согласилась отправить войска для поддержки войны России в Украине.

Отвечая на вопросы корреспондента TURAN на брифинге во вторник Патель сказал, что для того, чтобы высказаться более конкретно, Вашингтон должен быть уверен в достоверности подобной информации.

«Мы продолжим консультации с нашими союзниками и партнерами о последствиях такого драматического шага. Конечно, если это правда, то будет еще одним безрассудным и опасным действием как со стороны России, так и, конечно, со стороны КНДР», — заключил он.