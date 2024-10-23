Проблемы с канализацией в Баку уносят жизни и вызывают…

21-22 октября сильные ливни в Баку не только создали многочисленные проблемы, но и привели к человеческой трагедии. В Сабунчинском районе два человека погибли в затопленном тоннеле. Случаев гибели людей из-за наводнения в новейшей истории Баку не было.

Паводковые воды затопили туннели, улицы и дома по всему городу, а в некоторых районах переполнились канализационные системы. Общественный транспорт был парализован, автобусные маршруты нарушены. Дождь в очередной раз выявил недостатки канализационной системы Баку.

Еще в 2016 году указом президента была создана рабочая группа по улучшению системы отвода дождевых вод в Баку, а Рамиз Мехтиев, тогдашний глава Администрации президента, был назначен ее руководителем. Однако восемь лет спустя не только проблемы с канализацией сохранились, но и люди начали гибнуть в наводнениях.

В мае 2017 года Абид Шарифов, бывший вице-премьер, заявил, что запланировано 14 проектов, 12 из которых получат финансирование в размере 14,2 млн манатов. Однако никаких дальнейших объявлений относительно реализации этих проектов не было.

Депутат парламента Эльшад Мусаев сообщил агентству Turan, что вчерашние осадки выявили существующие проблемы: «Дождь и снег и раньше вызывали проблемы в Баку. Тому есть разные причины, в том числе городское планирование и чрезмерная застройка города. События, последовавшие за вчерашним дождем, показывают, что мы все еще не готовы».

По словам Мусаева, с приближением КС-29 ошибки необходимо исправить до ее проведения: «Соответствующие органы должны работать эффективнее. Упомянутая рабочая группа была создана в 2016 году, но сейчас на дворе 2024 год. Не стоит оглядываться назад. Некоторых членов этой группы уже нет. Действующим институтам просто нужно работать лучше».

Фактически, средства периодически выделяются на строительство и улучшение инфраструктуры водоснабжения и канализации страны. Еще в 2013 году бывший председатель АО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов заявил, что в период с 2003 по 2013 год на сектор водоснабжения и канализации было выделено более 2,8 млрд манатов, из которых 1,8 млрд манатов были выделены из государственного бюджета, 779 млн манатов — из Государственного нефтяного фонда и 196 млн манатов — из международных финансовых институтов.

В последующие годы АО «Азерсу» продолжало получать субсидии. Указами президента от 13 января и 17 марта 2017 года АО «Азерсу» было выделено в общей сложности 163 миллиона манатов. Кроме того, в том же году АО «Азерсу» получило 14,7 миллиона манатов в качестве финансовой помощи на строительство инфраструктуры и технический ремонт.

Чиновники говорят, что для решения проблемы еще нужно гораздо больше денег. В начале этого года глава Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе о проблемах водного сектора страны заявил, что текущие, незавершенные проекты в системах питьевой воды и канализации составляют 2,7 млрд манатов. По его словам, для приведения систем водоснабжения и канализации в Баку и на Абшеронском полуострове в соответствие со стандартами потребуется 10,5 млрд манатов.

Генеральный план развития города Баку до 2040 года также предусматривает, что в 2020-2040 годах на строительство систем водоснабжения и канализации города потребуется 9,2 млрд манатов. Из этой суммы 487,9 млн манатов понадобятся только на системы отвода дождевой воды. Некоторые эксперты утверждают, что основной причиной затопления города является отсутствие отдельной от обычной канализации системы отвода дождевой воды.

В 2018 году официально сообщалось, что только 16% улиц Баку имели систему отвода дождевой воды. В последующие годы никаких дополнительных данных не публиковалось.

В Единой службе водоснабжения крупных городов агентству Turan сообщили, что в настоящее время совместное управление коллекторами дождевой и канализационной воды перегружает существующие канализационные системы. В учреждении заявили, что «Генеральный план Баку – 2040» предусматривает разделение систем дождевой канализации и бытовой канализации, а также сбор и повторное использование дождевой воды: «Согласно проекту, дождевая вода будет направляться с различных поверхностей в трубы центральной системы и накапливаться в подземных резервуарах. Затем дождевая вода будет проходить процессы фильтрации и стерилизации для использования в производстве и орошении».

Ожидается, что новый проект позволит минимизировать существующие проблемы и будет способствовать увеличению запасов воды за счет использования дождевой воды.

Член парламента Захид Орудж сообщил агентству Turan, что городское планирование не соответствовало принципам городского развития: «За исключением отдельных локальных усилий в некоторых районах, системное развитие улиц, кварталов и необходимой инфраструктуры не проводилось».

Орудж отметил, что за счет кредитов и помощи, предоставленных международными организациями в прошлые годы, во всех регионах Азербайджана была проведена значительная работа: «Однако, несмотря на создание комиссий и важные усилия для развития столицы, каждое выпадение осадков становилась элементом диагностики. Подобные события происходят и в других странах. Но если мы посмотрим на развитые страны, то увидим другую картину. Там дождевая вода собирается в водохранилищах и используется для орошения и других целей. Здесь же дождь в некоторых районах вызывает эффект чуть ли не катастрофы».

По мнению Оруджа, строительство инфраструктуры ливневой канализации в Баку — это не только вопрос больших средств: «Еще в 2016 году предлагалось поручить это дело иностранным компаниям. У нас есть подобные примеры в разных секторах. При этом мы видим, что в определенных частях города эти проблемы не возникают. Поэтому, если есть решения, соответствующие ведомства должны разрабатывать комплексные программы. Это также предполагает привлечение бизнес-структур».

Экономист Зохраб Исмаил указывает на другие причины. Он сказал Радиом Азадлыг, что главная проблема в том, что ремонт дорог в Баку был выполнен некачественно: «Это было сделано компаниями, которые не понимали инфраструктуру города и стремились присвоить средства. Они фактически вызвали разрушения».

Эксперт подчеркивает, что некоторые мосты и тоннели города были построены недавно: «Но там не была построена система отвода дождевой воды. В других странах для этого создается специальная инфраструктура, в которой устанавливаются насосы для откачки воды в экстремальных ситуациях. У нас этого нет».

По словам Исмаила, самая большая проблема заключается в том, что в Баку фактически отсутствуют органы местного самоуправления: «Муниципалитеты должны отвечать за коммунальное хозяйство и транспорт города. Они должны иметь возможность решать проблемы, используя свои бюджеты, сформированные за счет налогов, не дожидаясь средств государственного бюджета».

Исмаил заострил внимание на проблемах прозрачности при реализации государственных проектов в Азербайджане: «Если мы проведем расследование сейчас, то, возможно, ни одной из компаний, ответственных за эти проекты, больше не существует. Но, даже если они и существуют, то не несут никакой ответственности. На самом деле, за все, что происходит должно нести ответственность правительство».