В канализации коррупции тонут не только люди, но и миллиарды

21 октября в тоннеле, расположенном в районе Сабунчи города Баку, два водителя не утонули в дождевой воде, а погибли, задохнувшись в коррупции, которая пронизывает канализационную систему. Этот инцидент демонстрирует неэффективность использования средств, выделяемых из государственного бюджета, кредитов Всемирного банка и платы за воду, взимаемой с граждан. В этой статье рассматривается коррупционная пирамида, выстроенная вокруг средств, выделяемых ОАО «Азерсу» до создания Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов, финансовой помощи Всемирного банка и других международных организаций, а также платы, взимаемой с потребителей воды, и бесхозяйственности города Баку.

Следует отметить, что первый проект, одобренный Всемирным банком для Азербайджана, был в водном секторе. В 1995 году Всемирный банк выделил до 100 миллионов долларов США ОАО «Азерсу» под гарантию государства в рамках проекта по восстановлению водоснабжения Большого Баку. После этого Всемирный банк реализовал «Проект национального водоснабжения и канализации I и II» совместно с ОАО «Азерсу». В результате Всемирный банк выделил в общей сложности более 700 миллионов долларов США на водоснабжение и канализацию по этим двум проектам[1].

По данным Министерства финансов[2], по состоянию на 1 января 2023 года ОАО «Азерсу» имело запланированный внешний долг в размере $1,1842 млрд., при фактической задолженности в размере $767,7 млн. Большая часть этого кредита была получена под государственные гарантии и передана исполняющему органу.

Кроме того, ОАО «Азерсу» привлекло средства в качестве займов у государственного банка Германии KfW, французского корпоративного и инвестиционного банка Natixis, Азиатского банка развития (АБР) и Министерства финансов, также под государственные гарантии. Значительная часть кредитов, предоставленных Всемирным банком и другими международными организациями, погашается за счет ассигнований из государственного бюджета, поскольку с момента своего создания ОАО «Азерсу» последовательно работало с убытками. На сегодняшний день ОАО «Азерсу» накопило убытки, превышающие 8 млрд. манатов, и эта сумма продолжает расти с каждым годом. Согласно последнему финансовому отчету компании за 2022 год[3], акционерное общество завершило год с чистым убытком в размере 180,514 млн. манатов. В результате накопленные убытки компании увеличились на 2,3%, достигнув 8,036 млрд. манатов. Также следует отметить, что, несмотря на то, что 2023 год заканчивается через два месяца и одну неделю, ОАО «Азерсу» до сих пор не опубликовало свой финансовый отчет за текущий год.

Кроме того, общая стоимость проекта офисного здания, реализованного ОАО «Азерсу» при участии немецкой компании Heerim и южнокорейской компании Halla, составила 120 миллионов долларов США или 204 миллиона манатов[4].

По состоянию на 1 января 2023 года активы ОАО «Азерсу» составили 1,298 млрд манатов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 27,1%. В 2022 году обязательства акционерного общества увеличились на 15,6% до 668,881 млн манатов, а его уставный капитал вырос на 42% до 629,124 млн манатов.

Финансовый отчет, характеризующий деятельность ОАО «Азерсу» за 2022 год[5], показывает, что доходы от реализации «услуг питьевой воды и канализации» составили 278,894 млн. манатов (на 6,1% больше, чем в предыдущем году), себестоимость реализованной продукции – 134,225 млн. манатов (на 4,3% больше, чем в предыдущем году), административные расходы – 43,175 млн. манатов (на 50,1% больше, чем в предыдущем году), расходы на распределение и реализацию – 159,368 млн. манатов (на 8,7% больше, чем в предыдущем году), а прочие операционные расходы – 132,394 млн. манатов (в 4,2 раза меньше, чем в предыдущем году). Доходы от курсовых разниц составили 9,705 млн. манатов (на 5,9% меньше, чем в предыдущем году), прочие доходы составили 2,394 млн. манатов (в 13,5 раза меньше, чем в предыдущем году), финансовые расходы составили 2,27 млн. манатов (на 34,2% меньше, чем в предыдущем году), процентные расходы по лизинговым обязательствам составили 53 тыс. манатов (на 11,7% меньше, чем в предыдущем году), а платежи по налогу на прибыль составили 22 тыс. манатов (в 27,2 раза меньше, чем в предыдущем году). Как видно, основные доходы ОАО «Азерсу» от операций, административных расходов и расходов на реализацию и распределение увеличились в 2022 году. Заметным положительным изменением в отчете является тенденция к снижению прочих операционных расходов, убытков и долговых обязательств. В частности, прочие операционные расходы ОАО «Азерсу» в 2022 году составили 132,394 млн. манатов, что в 4,2 раза меньше, чем в предыдущем году. Что касается убытков, то этот показатель по сравнению с 2021 годом снизился на 371,716 млн. манатов или на 67,3%. Кроме того, процентные кредитные и долговые обязательства ОАО «Азерсу» по состоянию на 1 января 2023 года составили 255,329 млн. манатов, что на 1,8% меньше по сравнению с 1 января предыдущего года.

По состоянию на 1 июля 2023 года у ОАО «Азерсу», которое теперь является частью Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов, было 1 792 731 абонентов[6]. Это на 4,5% больше по сравнению с 1 июля предыдущего года. Из абонентов 1 721 644 (96%) были домохозяйствами, а 71 087 (4%) - не были домохозяйствами. Как мы видим, количество абонентов ОАО «Азерсу» увеличивается, что положительно влияет на доход от платы за услуги.

Также стоит отметить, что ОАО «Азерсу» является одним из крупнейших поставщиков государственных услуг, получающим существенные субсидии и инвестиции из государственного бюджета. Согласно официальной статистике, с учетом дополнительного оплаченного капитала, общий объем государственных инвестиций, предоставленных ОАО «Азерсу» к концу 2015 года, составил 4,3 млрд манатов, а к концу 2019 года эта сумма достигла 6,9 млрд манатов. В 2022 году ОАО «Азерсу» получило из государственного бюджета[7] 4,3 млн манатов для выполнения своих финансовых обязательств перед «Suez Group». По данным Счетной палаты[8], в то время как ОАО «Азерсу» внесло в государственный бюджет 10,6 млн манатов в 2020 году, расходы из государственного бюджета за тот год составили 401,7 млн ​​манатов, то есть «Азерсу» получило из государственного бюджета почти в 40 раз больше, чем внесло.

Данные об исполнении государственного бюджета 2023 года показывают[9], что ОАО «Азерсу» было выделено 192,8 млн манатов на капитальные расходы, из которых 48,7%, или 93,9 млн манатов, были израсходованы в İV квартале. Исследования показывают, что часть средств, израсходованных в конце финансового года, в İV квартале, документируется, а затем списывается.

В заключение следует отметить, что с момента своего создания ОАО «Азерсу» потратило более 10 миллиардов манатов из государственного бюджета, более 1 миллиарда долларов в виде кредитов и более 1 миллиарда манатов в виде платы за обслуживание на проекты улучшения и развития систем водоснабжения и канализации. В настоящее время ОАО «Азерсу» отвечает за подготовку и реализацию необходимых инвестиционных программ улучшения и развития систем водоснабжения и канализации в рамках Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов. ОАО «Азерсу» участвовало в исполнении государственных программ, таких как «Государственные программы социально-экономического развития города Баку и его пригородов на 2011-2013 и 2014-2016 годы», управляя миллиардами манатов государственных инвестиций. Однако во многих селах Абшеронского района до сих пор отсутствуют надлежащие системы канализации и отвода сточных вод. Это связано с тем, что значительная часть средств была расхищена посредством фиктивных тендеров, в результате чего системы водоснабжения и канализации Баку находятся в плачевном состоянии, где даже небольшой дождь приводит к фатальным последствиям.

«Генеральный план развития города Баку до 2040 года» был утвержден премьер-министром Али Асадовым 30 декабря 2023 года. Генеральный план был подготовлен немецкой компанией «AS+P Albert Speer + Partner GmbH», победителем международного тендера, по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Местная проектная организация, Бакинский государственный проектный институт, наряду с «Ramboll UK» (Великобритания) и «EY Advisory» (Франция) также были вовлечены в подготовку, сосредоточившись на инженерно-коммуникационных системах, транспорте и экономических аспектах. Общая сумма, выделенная на реализацию Генерального плана, составляет 93,6 млрд манатов. Согласно плану, 60,5 млрд манатов поступят из государственного бюджета, финансируемого за счет нефтяных доходов, а 33,1 млрд манатов будут предоставлены частным сектором. Из общей суммы в 47,6 млрд манатов, которая будет направлена ​​на территориальное развитие к 2040 году, 30,9 млрд манатов будет выделено частным сектором, а 16,7 млрд манатов — государственным сектором.

Несмотря на десятки миллиардов, потраченные на реализацию «Генерального плана развития Баку до 2040 года», планируется потратить дополнительно еще 93,6 млрд манатов. Несомненно, большая часть этих денег будет направлена ​​на инфраструктурные проекты и, учитывая нынешнее отсутствие прозрачности и подотчетности, разворована. Поэтому необходимо провести следующие реформы:

Необходимо усилить меры по борьбе с коррупцией путем повышения прозрачности и подотчетности, а тендеры следует проводить на конкурентной основе. Частный сектор должен быть вовлечен в управление коммунальными услугами, включая системы водоснабжения и канализации, посредством проведения инвестиционных конкурсов. Посредством свободных и справедливых выборов следует создать такие институты, как муниципалитет Большого Баку и офис мэра Баку, и поручить им управление общественными службами с расширением исключительных полномочий муниципалитетов.

[1] https://thedocs.worldbank.org/en/doc/743fec07b7ab3d42111cc0d878f9c673-0080012023/original/Brochure-World-Bank-Faktlar.pdf

[2] https://www.maliyye.gov.az/static/114/xarici-dovlet-borcu-barede-melumat

[3] https://azersu.az/img/staticPageFile/1689419575Maliyy%C9%99%20hesabatlar%C4%B1%202022-2380864.pdf

[4] https://ayna.az/ziyanla-isleyen-dovlet-sirketinin-120-milyon-dollarliq-ehtisami-neye-lazim-idi

[5] https://azersu.az/img/staticPageFile/1689419575Maliyy%C9%99%20hesabatlar%C4%B1%202022-2380864.pdf

[6] https://report.az/infrastruktur/azersu-abonentlerinin-sayini-5-artirib/

[7] https://sai.gov.az/files/R%C9%99y-2022_final-834655659.pdf

[8] https://sai.gov.az/files/2020-%C4%B0cra-R%C9%99y%20(3)-188749903.pdf

[9] https://sai.gov.az/files/2023_icra_rey-227333293.pdf