  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy16.30 C
  • Четверг, 24 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(35 минут назад)
В Анкаре произошел теракт у  авиазавода TUŞAS

В Анкаре произошел теракт у  авиазавода TUŞAS

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Четверо погибших в теракте в Анкаре (ОБНОВЛЕНО)

Четыре человека погибли в результате теракта в Анкаре, при нападении на авиационный завод, а 14 человек получили ранения.

О судьбе нападавших пока не сообщается.

 

* * *

2024-10-23 18:01

В Анкаре произошел теракт у авиазавода TUŞAS

В среду вечером перед зданием турецкой аэрокосмической компании, производящей боевые беспилотники и истребители, произошел теракт.

По сообщению СМИ, совершено нападение на  авиационный завод TUSAŞ в Анкаре.

Были слышны выстрелы и взрывы, передает A Haber.

Глава МВД Али Йерликая заявил, что в Анкаре произошел теракт, есть раненые и погибшие.

Haber7 со ссылкой на очевидцев пишет, что здание TUSAŞ атаковал террорист-смертник. Телеканал опубликовал кадры с места взрыва, на которых видны значительные разрушения в одноэтажном здании. Sabah также публикует кадры «одного из предполагаемых террористов». На них мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие, пробегает мимо турникетов.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей