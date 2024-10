Четверо погибших в теракте в Анкаре (ОБНОВЛЕНО)

Четыре человека погибли в результате теракта в Анкаре, при нападении на авиационный завод, а 14 человек получили ранения.

О судьбе нападавших пока не сообщается.

* * *

2024-10-23 18:01

В Анкаре произошел теракт у авиазавода TUŞAS

В среду вечером перед зданием турецкой аэрокосмической компании, производящей боевые беспилотники и истребители, произошел теракт.

По сообщению СМИ, совершено нападение на авиационный завод TUSAŞ в Анкаре.

Были слышны выстрелы и взрывы, передает A Haber.

Глава МВД Али Йерликая заявил, что в Анкаре произошел теракт, есть раненые и погибшие.

Haber7 со ссылкой на очевидцев пишет, что здание TUSAŞ атаковал террорист-смертник. Телеканал опубликовал кадры с места взрыва, на которых видны значительные разрушения в одноэтажном здании. Sabah также публикует кадры «одного из предполагаемых террористов». На них мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие, пробегает мимо турникетов.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video