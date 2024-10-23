В Анкаре произошел теракт у авиазавода TUŞAS
Четверо погибших в теракте в Анкаре (ОБНОВЛЕНО)
Четыре человека погибли в результате теракта в Анкаре, при нападении на авиационный завод, а 14 человек получили ранения.
О судьбе нападавших пока не сообщается.
* * *
2024-10-23 18:01
В Анкаре произошел теракт у авиазавода TUŞAS
В среду вечером перед зданием турецкой аэрокосмической компании, производящей боевые беспилотники и истребители, произошел теракт.
По сообщению СМИ, совершено нападение на авиационный завод TUSAŞ в Анкаре.
Были слышны выстрелы и взрывы, передает A Haber.
Глава МВД Али Йерликая заявил, что в Анкаре произошел теракт, есть раненые и погибшие.
Haber7 со ссылкой на очевидцев пишет, что здание TUSAŞ атаковал террорист-смертник. Телеканал опубликовал кадры с места взрыва, на которых видны значительные разрушения в одноэтажном здании. Sabah также публикует кадры «одного из предполагаемых террористов». На них мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие, пробегает мимо турникетов.
Политика
-
- 24 октябрь 2024, 13:20
В четверг в Казани продолжился саммит БРИКС. Страны из числа "друзей БРИКС" расположились за круглым столом на пленарном заседании в алфавитном порядке. Поэтому, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхамом Алиевым оказались рядом.
-
22 октября на заседании Европарламента в Страсбурге по дебатам о конфликте между Арменией и Азербайджаном, выступил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит. Он зачитал заявление от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Бореля.
-
- 24 октябрь 2024, 10:58
Администрация Байдена в среду впервые подтвердила, что «видит доказательства» присутствия северокорейских войск в России — возможно, для участия в войне против Украины. Этот шаг, по заявлению Белого дома, будет иметь последствия как для Европы, так и для Азии, передает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 23 октябрь 2024, 18:16
Белый дом заявил в среду, что страны «Большой семерки» готовятся предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Написать отзыв