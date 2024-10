Ankarada törədilən terror aktı nəticəsində 4 nəfər həlak olub (YENİLƏNİB)

Ankarada təyyarə zavoduna hücum zamanı törədilən terror aktı nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 14 nəfər yaralanıb.

Hücum edənlərin taleyi barədə hələlik məlumat verilmir.

* * *

2024-10-23 18:01

Ankarada TUŞAŞ təyyarə zavodunda terror aktı baş verib

Çərşənbə günü axşam döyüş pilotsuz apparatları və döyüş təyyarələri istehsal edən Türkiyə aerokosmik şirkətinin binası qarşısında terror aktı baş verib. KİV-lərin məlumatına görə, Ankarada TUSAŞ təyyarə zavoduna hücum edilib. “A Haber” xəbər verir ki, atışma və partlayış səsləri eşidilib.

Daxili işlər naziri Əli Yerlikaya Ankarada terror aktının baş verdiyini, yaralanan və ölənlərin olduğunu təstiq edib.

“Haber7” hadisə şahidlərinə istinadən yazır ki, TUSAŞ binasına kamikadze hücum edib. Televiziya kanalı partlayış yerindən birmərtəbəli binaya ciddi ziyan dəydiyini göstərən kadrları dərc edib.

“Sabah” həmçinin “terrorçulardan birinin” görüntülərini də yayıb. Görüntülərdə əlində avtomatla qaçan adamdır.

