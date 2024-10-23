США и союзники готовят кредит в 50 млрд долларов для Украины из замороженных средств России

Белый дом заявил в среду, что страны «Большой семерки» готовятся предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

В рамках инициативы администрация Байдена предоставит Украине не менее 10 млрд кредитов в виде экономической поддержки. Еще 10 млрд долларов будут предоставлены в качестве военной поддержки. Однако для этого необходима поддержка Конгресса, сообщил журналистам по Далип Сингх, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности и международной экономике.



Дополнительные 30 миллиардов долларов поступят от Европейского Союза, Великобритании, Канады и Японии, отметил он.