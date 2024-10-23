На судебном процессе по делу руководителя "Kanal-11"

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 октября продолжился процесс над руководителем youtube телевидения "Kanal-11" Теймуром Керимовым.

В ходе заседания адвокат Неймат Керимли выступил с отводом составу суда, объяснив это предвзятостью судей.

«Причина в том, что на заседании 27 сентября председательствующий судья Азад Меджидов помогал потерпевшему, и задавал наводящие вопросы, а тот отказался отвечать на мои вопросы», - сказал адвокат агентству Turan. Однако суд отклонил отвод адвоката.

Далее Теймур Керимов заявил о том, что подвергся пыткам в полиции. Однако суд и тут отказал.

Следующее заседание назначено на 4 ноября, сказал адвокат.

* Теймур Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Правозащитники признали его политзаключенным.