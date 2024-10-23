Теймур Керимов
На судебном процессе по делу руководителя "Kanal-11"
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 октября продолжился процесс над руководителем youtube телевидения "Kanal-11" Теймуром Керимовым.
В ходе заседания адвокат Неймат Керимли выступил с отводом составу суда, объяснив это предвзятостью судей.
«Причина в том, что на заседании 27 сентября председательствующий судья Азад Меджидов помогал потерпевшему, и задавал наводящие вопросы, а тот отказался отвечать на мои вопросы», - сказал адвокат агентству Turan. Однако суд отклонил отвод адвоката.
Далее Теймур Керимов заявил о том, что подвергся пыткам в полиции. Однако суд и тут отказал.
Следующее заседание назначено на 4 ноября, сказал адвокат.
* Теймур Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Правозащитники признали его политзаключенным.
Написать отзыв
Политика
-
- 24 октябрь 2024, 13:20
В четверг в Казани продолжился саммит БРИКС. Страны из числа "друзей БРИКС" расположились за круглым столом на пленарном заседании в алфавитном порядке. Поэтому, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхамом Алиевым оказались рядом.
-
22 октября на заседании Европарламента в Страсбурге по дебатам о конфликте между Арменией и Азербайджаном, выступил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит. Он зачитал заявление от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Бореля.
-
- 24 октябрь 2024, 10:58
Администрация Байдена в среду впервые подтвердила, что «видит доказательства» присутствия северокорейских войск в России — возможно, для участия в войне против Украины. Этот шаг, по заявлению Белого дома, будет иметь последствия как для Европы, так и для Азии, передает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 23 октябрь 2024, 20:35
В среду вечером перед зданием турецкой аэрокосмической компании, производящей боевые беспилотники и истребители, произошел теракт.
1 отзыв
Samir
2024-10-24
Ребята но он ведь на самом деле был рэкетиром и мошенником.