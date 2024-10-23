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(35 минут назад)
Теймур Керимов

Теймур Керимов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На судебном процессе по делу руководителя "Kanal-11"

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 октября продолжился процесс над руководителем youtube телевидения "Kanal-11" Теймуром Керимовым.

В ходе заседания адвокат Неймат Керимли выступил с отводом составу суда, объяснив это  предвзятостью судей.

«Причина в том, что на заседании 27 сентября председательствующий судья Азад Меджидов помогал потерпевшему, и задавал  наводящие вопросы, а тот отказался отвечать на мои вопросы», - сказал адвокат агентству Turan. Однако суд отклонил отвод адвоката.

Далее Теймур Керимов заявил о том, что  подвергся пыткам в полиции. Однако суд и тут отказал.

Следующее заседание назначено на  4 ноября,  сказал адвокат.

* Теймур  Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Правозащитники признали его политзаключенным.

1 отзыв

  • Samir

    2024-10-24

    Ребята но он ведь на самом деле был рэкетиром и мошенником.

    Cavab ver

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