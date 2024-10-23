В Кабмине обсудили последствия сильных дождей 21-22 октября

23 октября под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены последствия сильных ливней в Баку и на Абшероне в последние два дня.

Во встрече приняли участие руководители профильных учреждений.

Али Асадов подчеркнул наличие субъективных и объективных причин в сложившейся ситуации, когда соответствующая инфраструктура не могла работать на полную мощность, что привело к серьезным последствиям.

Премьер-министр отметил, что принимаются необходимые меры для восстановления поврежденной инфраструктуры, ситуация изучается и окончательные решения будут приняты после выяснения результатов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, Министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, Председатель Госагентства водных ресурсов Заур Микаилов, Председатель Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов, Глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, Председатель ОАО «Азеришиг» Вугар Ахмедов и другие обсудили последствия ливней, их причины и пути устранения.

"В частности, была отмечена необходимость решения актуальных технических проблем инфраструктуры Баку.

"Премьер-министр поручил ускорить ликвидацию последствий ливней, полностью расследовать и проанализировать причины, принять краткосрочные и долгосрочные меры для предотвращения подобных проблем в будущем и срочно привести пострадавшую инфраструктуру в полную готовность", - говорится в сообщении Кабинета министров.