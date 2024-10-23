Суд по делу Али Керимли отложили в «долгий ящик»

Судебный процесс над лидером ПНФА Али Керимли в очередной раз отложен. На этот раз слушания перенесли на полтора месяца.

Заседание должно было состояться 22 октября, однако в последний момент ему сообщили, что слушания перенесены «на несколько дней» по просьбе частного обвинителя. Позже из суда сообщили, что заседание назначено на 2 декабря.

В ПНФА расценили перенос слушаний как «политическое решение». В партии считают, что в преддверии COP29 власти не хотят судебных заседаний против Керимли, которые выливаются в протестные акции у здания суда.

С другой стороны, суд над оппозиционным лидером накануне COP29, когда внимание международных организаций приковано к стране, становится еще одним поводом для критики правительства Азербайджана.

Очевидно, что перенос заседания связан именно с этим, чтобы продолжить процесс после завершения COP29.

*Бывший член ПНФА Айдын Алиев подал в суд на Керимли, потребовав привлечь его к ответственности по ст. 147.1 (клевета) УК Азербайджана.

Частный обвинитель назвал «клеветой» комментарий Керимли о том, что суд отменил решения съезда ПНФА после жалобы Айдына Алиева.

В частности, причиной иска стали следующее высказывание Керимли: «Алиев Айдын, исключенный из ПНФА, за отклонение от политического курса партии и сотрудничество с властями, был восстановлен в должности главы Контрольно-ревизионной комиссии насильственно, решением суда… На основании жалобы этого человека Насиминский районный суд 05.07.2024 признал недействительными решения съезда от 24.06.2023, принятые 287 голосами «за», при одном «против».

Керимли заявил о необоснованности иска, который принят судом «по заказу властей». В случае удовлетворения жалобы, Керимли может грозить до 6 месяцев лишения свободы.