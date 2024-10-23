Очередное ограничение движения транспорта в ночь на 27 октября

С целью мониторинга дорожного движения, в ночь с 26-го на 27-е октября в Баку будет ограничено движения транспорта с 2:30 до 5:50. Об этом говорится в сообщении Операционной компании COP29.

При этом, на ряде улиц столицы будет изменено направление движения транспорта. На каких именно улицах ограничат движение, будет сообщено позже.