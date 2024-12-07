Продажа субсидированных квартир прошла без вмешательства хакеров
Продажа субсидированных квартир прошла без вмешательства хакеров
В пятницу Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MIDA) за несколько секунд продало 544 субсидированные квартиры в городах Сумгайыт и Лянкаран. Продажи были осуществлены первым заявителям, которые успели просмотреть фотографии квартир на сайте MIDA и получить одобрение в режиме онлайн.
На этот раз не было никаких технических трудностей или сбоев, вызванных проблемами программного обеспечения, и не поступало официальных сообщений о наемных хакерах, совершающих мошенничество с целью создания незаконных льготных условий для покупателей.
Руководитель НПО «Мультимедиа» Осман Гюндуз высоко оценил успешную работу портала MIDA, объяснив улучшение его работы экспертизой Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и защиты информации.
В посте в Facebook эксперт напомнил, что в 2022-2023 годах субсидированные квартиры продавались в течение 4-32 секунд. Однако во время торгов 30 марта 2022 года были обнаружены боты, осуществлявшие незаконные онлайн-покупки квартир. Сделки были аннулированы, а нарушители наказаны.
Гюндуз считает, что с 2022 года портал MIDA ликвидирорвал недостатки и теперь готов к прозрачной и эффективной онлайн-продаже субсидируемых квартир. Однако он подчеркнул, что совершенствование портала должно быть продолжено.
Несколько дней назад правительство утвердило список критических информационных систем, но не раскрыло документ полностью. Список не был обнародован. Гюндуз предположил, что сайт MIDA может быть включен в этот список, подразумевая, что он контролируется Службой государственной безопасности и Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.
Общество
-
- 7 декабрь 2024, 20:33
Азербайджанский историк и общественный деятель доктор Джамиль Гасанли резко раскритиковал недавнюю волну арестов журналистов, сравнив ситуацию с массовыми репрессиями 1937 года при советской власти. Выступая в субботу, Гасанли заявил, что журналисты, работающие на бакинском «Мейдан ТВ», были коллективно задержаны, что стало мрачной вехой в ландшафте свободы прессы в стране.
-
- 7 декабрь 2024, 14:23
В воскресенье, 7 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Местами на полуострове осадки будут носить ливневой характер.
-
Для Эльшана Гасанова, 46-летнего мужчины с тяжелым нарушением слуха (четвертой степени), то, что должно было быть простым процессом получения государственных слуховых аппаратов, превратилось в бюрократический кошмар с участием трех учреждений здравоохранения. В результате Гасанов вынужден платить около 60 манатов (35 долларов США) несколько раз в год за то, что раньше было бесплатной услугой — стоимость, по его словам, неподъемная для его скромной пенсии по инвалидности.
-
В ходе 31-й сессии Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся на Мальте 5-6 декабря, не состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
Написать отзыв