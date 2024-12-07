Продажа субсидированных квартир прошла без вмешательства хакеров

В пятницу Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MIDA) за несколько секунд продало 544 субсидированные квартиры в городах Сумгайыт и Лянкаран. Продажи были осуществлены первым заявителям, которые успели просмотреть фотографии квартир на сайте MIDA и получить одобрение в режиме онлайн.

На этот раз не было никаких технических трудностей или сбоев, вызванных проблемами программного обеспечения, и не поступало официальных сообщений о наемных хакерах, совершающих мошенничество с целью создания незаконных льготных условий для покупателей.

Руководитель НПО «Мультимедиа» Осман Гюндуз высоко оценил успешную работу портала MIDA, объяснив улучшение его работы экспертизой Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

В посте в Facebook эксперт напомнил, что в 2022-2023 годах субсидированные квартиры продавались в течение 4-32 секунд. Однако во время торгов 30 марта 2022 года были обнаружены боты, осуществлявшие незаконные онлайн-покупки квартир. Сделки были аннулированы, а нарушители наказаны.

Гюндуз считает, что с 2022 года портал MIDA ликвидирорвал недостатки и теперь готов к прозрачной и эффективной онлайн-продаже субсидируемых квартир. Однако он подчеркнул, что совершенствование портала должно быть продолжено.

Несколько дней назад правительство утвердило список критических информационных систем, но не раскрыло документ полностью. Список не был обнародован. Гюндуз предположил, что сайт MIDA может быть включен в этот список, подразумевая, что он контролируется Службой государственной безопасности и Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.