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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналисты Meydan TV подозреваются в контрабанде

Журналист Meydan TV Айтадж Тапдыг (Ахмедова) задержана  в качестве подозреваемого лица на 48 часов, сообщил журналистам ее адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, она подозревается в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Журналистка  не признает себя виновной и связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

Адвокат сказал, что защите не понятна суть «подозрения», поскольку оно изложено в общих словах.

В квартире журналиста был проведен обыск, изъяты мобильный телефон, компьютер и видеокамеры.

По указанной статье в качестве подозреваемых задержаны также журналисты Meydan TV – Натиг Джавадлы, Айнур Эльгюнеш  и Айсель Умудова.

Журналистам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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