Журналисты Meydan TV подозреваются в контрабанде
Журналист Meydan TV Айтадж Тапдыг (Ахмедова) задержана в качестве подозреваемого лица на 48 часов, сообщил журналистам ее адвокат Джавад Джавадов.
По его словам, она подозревается в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.
Журналистка не признает себя виновной и связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.
Адвокат сказал, что защите не понятна суть «подозрения», поскольку оно изложено в общих словах.
В квартире журналиста был проведен обыск, изъяты мобильный телефон, компьютер и видеокамеры.
По указанной статье в качестве подозреваемых задержаны также журналисты Meydan TV – Натиг Джавадлы, Айнур Эльгюнеш и Айсель Умудова.
Журналистам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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