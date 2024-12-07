Журналисты Meydan TV подозреваются в контрабанде

Журналист Meydan TV Айтадж Тапдыг (Ахмедова) задержана в качестве подозреваемого лица на 48 часов, сообщил журналистам ее адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, она подозревается в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Журналистка не признает себя виновной и связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

Адвокат сказал, что защите не понятна суть «подозрения», поскольку оно изложено в общих словах.

В квартире журналиста был проведен обыск, изъяты мобильный телефон, компьютер и видеокамеры.

По указанной статье в качестве подозреваемых задержаны также журналисты Meydan TV – Натиг Джавадлы, Айнур Эльгюнеш и Айсель Умудова.

Журналистам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.