Хаяла Агаева задержана в качестве подозреваемой
Журналист Meydan TV Хаяла Агаева задержана в качестве подозреваемого лица, сообщил журналистам ее адвокат Назим Мусаев.
Она подозревается в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана, отметил адвокат.
По его словам, девушка не признает себя виновной и связывает уголовное дело со своей журналисткой деятельностью.
Агаева не жаловалась на физическое давление. Однако на нее было оказано психологическое давление.
В частности, ее заставили дать показания до прибытия ее адвоката.
После того, как Мусаев приступил к ее защите, она воспользовалась правом отказаться от первичных показаний, данных в отсутствие адвоката.
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