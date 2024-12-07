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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Хаяла Агаева задержана в качестве подозреваемой

Журналист Meydan TV Хаяла Агаева задержана в качестве подозреваемого лица, сообщил журналистам ее адвокат Назим Мусаев.

Она подозревается в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана, отметил адвокат.

По его словам, девушка не признает себя виновной и связывает уголовное дело со своей журналисткой деятельностью. 

Агаева не жаловалась на физическое давление. Однако на нее было оказано психологическое давление.

В частности, ее заставили дать показания до прибытия ее адвоката.

После того, как Мусаев приступил к ее защите, она воспользовалась правом отказаться от первичных показаний, данных в отсутствие адвоката.

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