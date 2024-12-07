Хаяла Агаева задержана в качестве подозреваемой

Журналист Meydan TV Хаяла Агаева задержана в качестве подозреваемого лица, сообщил журналистам ее адвокат Назим Мусаев.

Она подозревается в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана, отметил адвокат.

По его словам, девушка не признает себя виновной и связывает уголовное дело со своей журналисткой деятельностью.

Агаева не жаловалась на физическое давление. Однако на нее было оказано психологическое давление.

В частности, ее заставили дать показания до прибытия ее адвоката.

После того, как Мусаев приступил к ее защите, она воспользовалась правом отказаться от первичных показаний, данных в отсутствие адвоката.