Рамин Деко задержан в качестве подозреваемого

Рамин Деко задержан в качестве подозреваемого

Журналист-фрилансер Рамин Деко задержан в качестве подозреваемого лица. Ему инкриминируется «контрабанда иностранной валюты».

Журналист уже помещен в изолятор временного содержания, сообщили его близкие.

Поздно вечером к другим задержанным журналистам – сотрудникам Meydan TV наконец были допущены адвокаты.