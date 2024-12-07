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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Рамин Деко задержан в качестве подозреваемого

Журналист-фрилансер Рамин Деко задержан в качестве подозреваемого лица. Ему инкриминируется «контрабанда иностранной валюты».

Журналист уже помещен в изолятор временного содержания, сообщили его близкие.

Поздно вечером к другим задержанным журналистам – сотрудникам Meydan TV наконец были допущены адвокаты.

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